В России выросли цены на йод Росстат: в июне цена на йод в России выросла на 7,7% по сравнению с маем

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В России выросли цены на йод, активированный уголь и аллохол. Такие данные Росстата приводит РИА Новости. В целом отмечается, что средства, относящиеся к группе жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), подешевели.

Выросли цены: на йод — на 7,7%, таурин — на 1,9%, активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,9%, аллохол — на 0,5%, сульфацетамид, метилурацил — на 0,4%, — говорится в сообщении Росстата.

При этом в целом цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем снизились. В частности, подешевели афобазол — на 2,9%, левомеколь — на 1,8%, алмагель — на 1,7%, аципол, эссенциале форте Н, эргоферон — на 1,6%, корвалол — на 0,7% и ряд других.

Также отмечается снижение цен на средства группы ЖНВЛП. Например, цена на гриппферон снизилась на 2,6%, супрастин, ацетилцистеин (АЦЦ) — на 2,4%, фосфоглив — на 1,5%, бисакодил — на 1,3%, панкреатин — на 1,2%.

В то же время выросла цена перекиси водорода — на 1,2%.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 1991 года зафиксирована дефляция в июне, она составила 0,35%, при этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%. В Росстате отметили, что в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае.