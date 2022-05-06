В Госдуме пообещали автоматическую индексацию пенсий Депутат Бессараб: новую индексацию пенсий в России проведут в автоматическом режиме

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии. По её словам, обсуждается повышение выплат на 8-9%, сообщает телеканал «Москва 24».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов добавила, что от россиян, которым повысят пенсии, никаких действий не потребуется, в том числе заявлений.

Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Всё будет произведено в автоматическом режиме, — пояснила депутат.

Бессараб уточнила, что точный размер индексации всё ещё обсуждается в комитетах Госдумы и правительстве.

Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что сведения об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 9% вбросили журналисты, конкретные цифры скоро определит Росстат, заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Но повысить МРОТ действительно собираются, как и проиндексировать пенсии и пособия, заверил он 28 апреля.