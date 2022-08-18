В ЦБ рассказали, что делать с накопленными долларами В ЦБ заявили, что из-за санкций доллар больше не является надежным способом сбережений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за введенных Западом санкций американская валюта больше не является надежным способом сохранения средств, говорится в Telegram-канале «Финансовая культура» — образовательном проекте Центробанка РФ. Специалисты отмечают, что если по каким-либо причинам необходимо держать часть средств именно в валютах недружественных стран, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом.

Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции (например, у вас там есть постоянные расходы), то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом, — говорится в публикации.

Регулятор также уточняет, что если гражданину важно хранить деньги именно в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы.

Тем временем курс доллара на МосБирже упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа. Курс евро опустился ниже 61 рубля.

17 августа Министерство экономического развития изменило свой прогноз относительно среднегодового курса доллара в 2022 году. Оно снизило показатель с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля.