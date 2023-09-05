Льготную ипотеку в России захотели «прижать» «Ведомости»: первоначальный взнос по льготной ипотеке увеличат с 15% до 20%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство в ближайшее время планирует увеличить размер первоначального взноса с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 процентных пункта предельную величину субсидии кредитным организациям, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в кабмине. Другой источник издания также подтвердил, что в скором времени условия по льготной ипотеке «донастроят».

Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать, — пояснил собеседник.

Источник пояснил, что основными рисками в текущей ситуации становятся несбалансированность рынка недвижимости и продолжающийся рост цен. Чтобы ситуация нормализовалась, нужно привести спрос в соответствие с темпами роста предложения.

Замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков в интервью NEWS.ru предложил заменить массовую льготную ипотеку точечной. По его словам, из-за низких процентов по льготной ипотеке и роста спроса за два года цены на квартиры в новостройках взлетели на 50%. Жилье может подорожать еще больше, если не отказаться от массовых льгот при покупке нового жилья, ожидает эксперт. Он считает, что государственной помощи в этой сфере следовало бы сосредоточиться на таких группах граждан, как многодетные семьи и IT-специалисты.