Титов рассказал, что нужно для повышения курса рубля Титов предложил ограничить продажу иностранной валюты россиянам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Борис Титов

Для укрепления курса рубля лучше использовать не повышение ключевой ставки Центробанка, а другие, более эффективные инструменты, заявил NEWS.ru уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он, в частности, предложил ограничить россиян в операциях с валютой и ввести налог, предложенный еще в 1978 году нобелевским лауреатом Джеймсом Тобиным. То есть налог на покупку и продажу иностранной валюты на бирже.

Мы предлагаем различные инструменты, например такой инструмент, как налог Тобина. Это налог на валютные операции, делающий спекулятивные операции невыгодными. Есть и другие способы стабилизировать курс: ограничения по продаже валюты физическим лицам, ограничения по снятию валюты, — заявил Титов.

Также, по его словам, можно было бы вернуть обязательство для экспортеров продавать значительную часть выручки в долларах, евро и юанях на бирже. NEWS.ru напоминает: чем больше этих валют будет на российском рынке, тем менее дефицитными они будут и тем меньше будет их курс.

15 сентября Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% на фоне ускорения инфляции и слабого рубля. Это третье подряд повышение ставки регулятором за последние два месяца. 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%.

В комментарии к решению о повышении ключевой ставки 15 сентября ЦБ отметил, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Проинфляционные риски — рост внутреннего спроса, опережающий выпуск товаров и ослабление рубля — реализовались. Теперь, чтобы сдержать инфляцию (и вернуть ее к целевым значениям в 4%), потребовалось еще раз повысить ставку.

Повышение ключевой ставки делает рубль более дорогим (кредиты в этом случае становятся дороже), однако многие эксперты считают, что рубль уже не так сильно зависит от ключевой ставки, как раньше.