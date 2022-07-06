«Тинькофф» временно прекратит валютные переводы через SWIFT «Тинькофф» прекратит проводить валютные переводы через SWIFT до 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Тинькофф» до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. В банке отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, и призвали «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».

Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Мышеловка» сообщил, что «Тинькофф» стал взыскивать с пользователей комиссию за недошедшие SWIFT-переводы. Таким образом клиенты банка платят дважды — за перевод денежных средств и за их возврат.

Сам «Тинькофф» назвал введение комиссии на SWIFT-переводы вынужденной мерой. В банке пообещали не взимать плату за переводы, отправленные 16 июня и еще не дошедшие до клиентов.