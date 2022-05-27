Тинькофф банк перестанет принимать валютные вклады Тинькофф банк перестанет принимать валютные вклады с 28 мая

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Тинькофф банк с 28 мая перестанет принимать валютные вклады, сообщается в Telegram-канале банка. Причина такого решения не уточняется. Держатели подобных вкладов смогут пополнять их до конца действия, но продлить договор не удастся.

Важная новость: с 28 мая мы временно перестаем открывать вклады в валюте, — говорится в сообщении.

В банке отметили, что после окончания действия валютных вкладов деньги автоматически зачислятся на основной счёт в той валюте, в которой был открыт депозит.

Ранее финомбудсмен Юрий Воронин обязал Тинькофф Банк вернуть деньги обогатившемуся на курсах валют клиенту. Такое решение правозащитник принял, поскольку банк не уведомлял клиентов о системных ошибках, когда те проводили свои операции дистанционно. Кроме того, кредитор не пытался отказать или приостановить операций.

28 марта Банк России объявил, что розничные клиенты российских банков могут снять проценты по валютным вкладам в период действия ограничений на операции с валютой в наличной форме (до 9 сентября) только в рублях.