Стало известно, каких продуктов станет больше в российских магазинах Торговые сети увеличат продажи дешевой еды в России в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ряд торговых сетей увеличат ассортимент недорогих товаров в следующем году, сообщили NEWS.ru в пресс-службах компаний. Причина — падение доходов граждан и, соответственно, растущий спрос на дешевые продукты. В том числе растет интерес покупателей к товарам собственных торговых марок (например, «Красная цена» в «Пятерочке»). Также в стране появится больше магазинов-дискаунтеров.

Мы выделили для себя ключевые драйверы роста: агрессивное развитие сети «жестких» дискаунтеров «Чижик»; сохранение высоких темпов роста «Пятерочки» со смещением ассортимента в сторону товаров низкого ценового сегмента; увеличение отрыва «Перекрестка» от конкурентов за счет уникального ассортимента, фокуса на развитии в больших городах и улучшении сервиса; региональное развитие, в том числе, через альянсы с местными сетями и т.д., — сообщили NEWS.ru в пресс-службе X5 Group.

Там также отметили, что выручка дискаунтера «Чижик» за девять месяцев этого года увеличилась в 19 раз по сравнению с предыдущим годом. И если концу декабря в России будет около 500 таких магазинов, то в следующем году их число планируют увеличить втрое.

В свою очередь, в пресс-службе сети «Лента» рассказали NEWS.ru, что магазины «увеличивают долю нижнего ценового сегмента, чтобы помочь покупателям сохранить привычный уровень жизни» и «усиливают предложение» товаров собственных торговых марок (например, «365 дней»).

Магазинов сети Fix Price в России тоже станет больше, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании.

По данным на конец сентября 2022-го, с начала года общее количество магазинов увеличилось на 558. Таким образом, по данным на 30 сентября, сеть насчитывала 5462 магазина. Планы Fix Price открыть 750 новых магазинов в России и других странах присутствия в 2022 году не меняются, — сказали в компании.

Ранее NEWS.ru уже сообщал, что новогодний стол в этом году подорожает для россиян на 15-20% по сравнению с 2021 годом. Как объясняли эксперты, граждане не откажутся от привычного меню, но будут сокращать закупки и активнее искать скидки. При этом масштабы застолий в селах изменятся не сильно: часть продуктов там выращивают на огородах. А вот среднему классу в больших городах придется снизить запросы.

Подробнее о том, как меняется потребление россиян в кризис — в эксклюзивном материале NEWS.ru.