Главный праздник заставит ужаться: новогодний стол подорожал на 15–20% Больше всего за год выросли цены на десерты, мясные и рыбные деликатесы и зарубежный алкоголь

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Покупка продуктов к новогоднему столу в этом году обойдется россиянам ощутимо дороже, чем в 2021-м, на 15–20%. Об этом NEWS.ru рассказали в исследовательских компаниях и ассоциациях магазинов. Россияне не откажутся от привычного меню, но будут сокращать закупки и активнее искать скидки. При этом масштабы застолий в селах изменятся не сильно — часть продуктов там выращивают на огородах. А вот среднему классу в больших городах придется снизить запросы.

Обзор праздничного стола

В классическое новогоднее меню входят салаты оливье и селедка под шубой, сыры, колбасы, мандарины, шампанское, шоколадные конфеты и горячие мясные блюда, а также икра и рыбные деликатесы. Инфляция ударила практически по всему списку, за исключением овощей.

Мясо и рыба в сыром виде выросли в цене не менее чем на 10%, а рост стоимости деликатесов из этих продуктов еще больше — до 40%. Цены на соленую сельдь выросли на 18–23%. На сыр — не меньше чем на 10%, — сказал гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

С такой оценкой согласны и в исследовательском холдинге «Ромир».

Вслед за инфляцией выросли в цене продукты к новогоднему столу — в среднем на 15–20%. Драйвером такого роста станут алкогольные напитки: импортные подорожали почти на треть, — добавила старший директор по работе с клиентами «Ромира» Ксения Пайзанская.

Больше всего выросла стоимость продуктов, которые хозяйки подадут на десерт. По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз), одни лишь шоколадные конфеты в среднем подорожали на 23%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салатная стабильность

Единственным блюдом, часть ингредиентов которого обойдется несколько дешевле, станет салат оливье.

Ключевой вклад в снижение стоимости главного новогоднего салата внесли овощи. Цены на них в 2021-м были значительно выше средних ввиду затяжной зимы, позднего сева, неблагоприятной погоды при уборке урожая и нехватки рабочей силы из-за карантинных ограничений, — отметили в Руспродсоюзе.

Сейчас килограмм огурцов можно приобрести за 100 руб. (снижение цены на 20%), картофеля — за 30 руб. (-33%), моркови — за 33 руб. (-26%). При этом остальные продукты либо стоят столько же, сколько и в 2021 году, либо подорожали. В итоге стоимость блюда на семью из четырех человек в среднем по России за год снизилась на 1,6 рубля и составила около 375 рублей.

Цены на другие продукты (ноябрь 2021-го — к ноябрю 2022-го)

Красная икра подорожала на 12% — с 5033,5 руб./кг до 5663,4 руб./кг.

Сырокопченая колбаса «выросла» на 9% — с 1062,8 руб./ кг до 1158,1 руб./кг.

Вареная колбаса выросла в цене на 9% — с 438,2 руб./кг. до 478,5 руб./кг.

Яблоки подорожали примерно на 1% — с 100,4 руб./кг до 101,1 руб./кг.

Апельсины «упали» на 9% — с 136 руб./кг до 124 руб./кг.

Бананы «выросли» на 18% — с 82,3 руб./кг до 97,7 руб./кг.

Шоколадные конфеты подорожали на 23% — с 685,9 руб./кг до 848,1 руб./кг.

Соки показали рост на 16% — с 97,9 руб./л до 113,5 руб./л.

Газированные напитки подорожали на 22% — с 49,8 руб./л до 60,7 руб./л.

Отечественное шампанское показало рост на 12% — с 390,8 руб./л до 438,3 руб./л.

Дальнейшего роста цен на востребованные новогодние продукты и деликатесы мы не ожидаем. Торговые сети заинтересованы в росте трафика, поэтому инвестируют в цены и различные промоакции на самые популярные компоненты новогоднего меню, чтобы поддержать потребителей. Кроме того, некоторые торговые сети установили мораторий на повышение цен в декабре, — пояснил NEWS.ru председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

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Скидки помогут клиентам, но не магазинам

Россияне в кризис, конечно же, постараются сэкономить.

Потребители в России адаптируются к текущей ситуации. В частности, 66% россиян, сокращающих расходы на еду, успешно делают это за счет скидочных и акционных товаров, — отметила Ксения Пайзанская.

Согласно прогнозам аналитиков INFOline, продажи в декабре будут традиционно расти, но относительно прошлого года магазины продадут на 10–15% меньше товаров.

Мы видим очередной виток промозависимости россиян, и это пока работает. Однако эта вынужденная стратегия бьет по марже поставщиков и по выручке ретейлеров, — добавил Иван Федяков.

Еще одним способом экономии, по мнению экспертов, может стать замена иностранных брендов на праздничном столе российскими аналогами. В первую очередь это коснется алкоголя, ведь многие зарубежные производители ушли из России.

Кто ужмется больше всех

Покупатели в основной массе не будут радикально пересматривать новогоднее меню и исключать какие-либо продукты из-за роста цен, считает председатель АКОРТ Игорь Караваев.

Новый год — праздник с сильными традициями, так что вряд ли стоит ожидать каких-либо изменений в потребительских привычках в этом году, — говорит эксперт.

В селах и небольших городах жители будут праздновать привычным образом: их меню состоит из продуктов, которые не показали «шокирующего» роста. Так, жители деревень живут в том числе за счет натурального хозяйства, поэтому их объемы закупок в магазинах и до кризиса были невелики, пояснил гендиректор INFOline Иван Федяков.

Но ощутимые изменения в подготовке к Новому году могут произойти в семьях, которые относятся к среднему классу.