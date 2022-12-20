Как меняется еда: продажи недорогих продуктов в РФ за год выросли в разы Магазины следуют настроениям граждан, которые стараются экономить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кризис и неизбежный рост расходов заставляют россиян сокращать траты. Но, несмотря на это, крупные продуктовые сети говорят о росте продаж и развитии бизнеса. Впрочем, часто они расширяют не только сеть магазинов, но и линейки недорогих товаров, на которые теперь высокий спрос. Как увеличится число магазинов-дискаунтеров в России и какую еду теперь будут есть граждане, выяснил NEWS.ru.

Почему магазины развиваются в кризис

Торговые сети показали высокие прибыли за девять месяцев этого года. И одним из драйверов роста, безусловно, стали недорогие товары.

Так, выручка X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») за январь — сентябрь выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 19%, до 1,9 трлн руб. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе X5 Group.

В третьем квартале мы уделили приоритетное внимание расширению формата «жесткого» дискаунтера «Чижик», выручка которого за девять месяцев этого года увеличилась в 19 раз по сравнению с предыдущим годом и демонстрирует результаты выше наших ожиданий. В третьем квартале мы открыли 163 магазина «Чижик», на данный момент их уже более 400, а к концу года будет порядка 500. В планах на следующий год вырасти до 1500 дискаунтеров, — сказал представитель компании.

Фото: X5 Group/flickr Магазин «Чижик»

Чтобы каждый год увеличивать выручку минимум на 20%, X5 Group сделает ставку на «агрессивное» развитие «Чижиков», а в «Пятерочке» появится еще больше недорогих товаров. В X5 Group в целом отмечают рост спроса на товары собственных торговых марок (например, «Красная цена» в «Пятерочке») и планируют наращивать их объемы на полках. Также магазинов компании в целом должно стать больше в российских регионах.

Тем временем еще больше выросла выручка у магазинов с низкими фиксированными ценами Fix Price — на 23,1% за январь — сентябрь. Она составила 201,9 млрд руб., этого удалось добиться за счет расширения сети. В то же время посещаемость магазинов снизилась на 2%, в первую очередь за счет «снижения потребительской уверенности», сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Тем не менее планы Fix Price открыть в 2022 году 750 новых магазинов в России и других странах не меняются. При этом клиенты магазина стали меньше покупать продовольствие в этом году, а больше — товары первой необходимости, рассказали в Fix Price.

Доля продуктов питания в покупках постепенно снижалась и достигла 27,2% в III квартале 2022 года (год назад — 27,9%). Оставался высоким спрос на товары личной гигиены и бытовой химии: если в III квартале 2021 года этот показатель составлял 23,1%, то год спустя — 28,3%. Категории товаров для животных, кухонной утвари и сезонных товаров продемонстрировали двузначные темпы прироста. То есть спрос на товары не первой необходимости начинает восстанавливаться, — сказал NEWS.ru официальный представитель компании.

У сети «Лента» за девять месяцев этого года розничные продажи тоже выросли — на 16,1%, а сама сеть расширилась на 80 магазинов малого формата. В пресс-службе торговой сети NEWS.ru рассказали, что «Лента» работает над ассортиментом, увеличивая долю нижнего ценового сегмента, чтобы «помочь покупателям сохранить привычный уровень жизни». При этом в компании замещают выбывающий европейский ассортимент товарами из других стран (Азия, Ближний Восток), а также усиливают предложение собственной торговой марки и расширяют сотрудничество с российскими производителями. Также магазин продолжает увеличивать торговые площади — за девять месяцев компания открыла 80 магазинов малого формата.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Магазин «Лента»

Впрочем, о росте доходов сообщают не только магазины с недорогими товарами. За последние девять месяцев оборот «ВкусВилла» превысил 168 млрд рублей, показав более 30% роста по сравнению с январем — сентябрем 2021-го, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. С начала года сеть открыла более 70 магазинов, в некоторых городах — впервые.

В Москве открылся первый магазин без продавцов и касс по системе, основанной на компьютерном зрении — это область искусственного интеллекта, построенная на работе с фото/видеоданными, — сказал собеседник NEWS.ru.

В целом в этом году спрос в магазинах «ВкусВилла» был стабилен, говорят в компании. Наблюдается неспадающий интерес к готовой еде и большой скачок спроса на торты и эклеры.

Громкий бренд больше не нужен

Покупки продуктов питания становятся более практичными и рациональными, говорит директор направления маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова.

Мы увидели изменения в подходе покупателей при выборе продуктов питания: снижается роль бренда и красивой упаковки товара и в то же время усиливается ориентация на стоимость, срок годности, вкус продуктов, натуральность, местное производство, — говорит эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам Кузнецовой, у россиян растет лояльность к продуктам питания и напиткам, детскому питанию, товарам для дома и сада, бытовой химии и другим товарам именно российского производства. В то же время люди по-прежнему очень любят импортные автомобили и автозапчасти, бытовую технику и электронику.



В свою очередь Иван Федяков, основатель и генеральный директор INFOLine, указывает на опережающий рост продаж товаров собственных торговых марок (СТМ) у ретейлеров. Кстати, их магазины могут производить такие продукты как на собственных предприятиях, так и заказывать на сторонних.

В 2021 году только на рынке продукции питания объем продаж СТМ превысил 1 трлн рублей, «забрав» себе 9% оборота. Мы ожидаем, что по итогу 2022 года в России будет реализовано СТМ на сумму не менее 1,3–1,4 трлн рублей, то есть 12–13% от общего оборота на рынке продуктов питания, — говорит он.

По оценке INFOLine, только у X5 Group на СТМ приходится годовая выручка в 350 млрд рублей. Для сравнения —- у ушедшего из России PepsiCo выручка была на уровне 200 млрд рублей.

Семейные стратегии

Портал NEWS.ru пообщался с несколькими людьми из разных городов с разной финансовой ситуацией в семье. Часть из них в этом году скупали все впрок, другие наоборот — максимально экономили.

В какой-то момент на общей панике я начала хаотичные закупки, особенно продуктов и косметики по скидкам. Паника потом улеглась, а у меня теперь не квартира, а склад. И продать это все по тем же ценам не получится — все мои знакомые тоже накупили впрок, — сетует менеджер по продажам Анна У. из Санкт-Петербурга.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна О., мать троих детей из Москвы, говорит, что сильно свои потребительские привычки не изменила, но расходы значительно увеличились из-за роста цен. И особенно это заметно в большой семье.

Многие мои знакомые пересмотрели свои потребительские привычки. Вместо того чтобы купить новую бытовую технику взамен сломавшейся, чаще стали ремонтировать ее или покупать б/у с сайтов частных объявлений, — подмечает Татьяна.

А вот потребительские привычки Арины И., матери-одиночки из Самарской области, изменились кардинально. В том числе из-за двукратного уменьшения ее дохода в этом году.