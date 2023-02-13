Спрос на турецкие лиры вырос: стоит ли их покупать Инвестировать в нацвалюту Турции по-прежнему рискованно, предупреждают эксперты

Фото: Depo Photos/Global Look Press

Турецкая лира

Турецкая лира вошла в первую пятерку по объемам торгов на МосБирже, обогнав по этому показателю гонконгский доллар. Повышенный интерес к национальной валюте Турции аналитики объясняют ростом торговли с Россией, однако инвестировать в лиру не советуют. Почему и какие валюты лучше выбрать для инвестиций, расскажет NEWS.ru.

Как выросла популярность лиры

За прошедшие пять дней объем торгов турецкой лирой на МосБирже превысил 2,4 млрд руб. По сравнению с предшествовавшей неделей показатель подскочил на 60%, заметил «Коммерсант». Это почти рекордный результат — за последние четыре года объемы торгов лирой превысили этот показатель лишь в середине сентября 2022-го.

Активные покупки и продажи турецкой лиры выросли на фоне снижения объемов торгов основными валютами, среди которых помимо лиры есть доллар США, евро, юань, гонконгский доллар, казахский тенге, белорусский рубль. По итогам недели объем торгов этими валютами с поставкой «завтра» составил 856 млрд рублей, это на 3% ниже, чем на неделе до этого. Турецкая лира же смогла попасть в топ-5 валют по объему торгов, заняв место гонконгского доллара. Четвертым стал казахстанский тенге с показателем в 3,9 млрд руб.

13 февраля курс турецкой лиры на бирже составлял 3,93 руб. За прошлую неделю он вырос на 3,5%, но за последний год лира подешевела к рублю на 31%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С чем связан растущий спрос

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин:

Спрос на турецкую лиру на МосБирже растет на фоне увеличения поставок турецкой продукции в Россию после ухода ряда западных компаний. Оборот торговли между Россией и Турцией еще год назад увеличился на 57%, до $33 млрд. По итогам кризисного 2022 года он приблизился к $70 млрд и обозримой перспективе должен подняться до $100 млрд. При этом рост объема торгов турецкой лирой непосредственно с начала февраля можно связать с общим трендом на скупку иностранной валюты из-за ослабления рубля. Отчасти этому способствует большое количество релокантов, уехавших на зимовку в Турцию за последние полгода. Покупать лиры на бирже и переводить их на счета в турецких банках стало проще и дешевле, чем совершать схожие операции с евро или долларом.

Операционный директор казначейства Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов:

Рост спроса на турецкую лиру можно объяснить увеличением [международных] торговых сделок с Турцией и переходом с расчетов в долларах на расчеты в рублях. Тот же самый процесс мы можем наблюдать и с юанем — сделки с ним существенно выросли на валютном рынке и сравнялись по объемам со сделками в долларах и евро.

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман:

Спрос на турецкую лиру и объем торгов ею на МосБирже растет постепенно, но заметно — с конца 2022 года. От практически нулевых значений до примерно 400 млн руб. в день. Это связано с ростом объемов взаимной торговли России и Турции в противовес «недружественным» странам. Частично она осуществляется в турецкой валюте. Поэтому у экспортеров и импортеров повышается «лирическое настроение» — требуется больше лир. Свою роль играют и переводы средств релокантов из России в Турцию. А вот резкий рост объемов торгов до 560-700 млн руб. в день на прошедшей неделе действительно связан прежде всего с последствиями землетрясения. Это переводы в помощь пострадавшим.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит ли покупать лиру

Александр Потавин:

С осени процесс ослабления курса турецкой лиры взят под контроль местным Центробанком, ведь властям важно показать населению сдерживание инфляции в стране непосредственно перед президентскими выборами, которые намечены на май 2023 года. Однако это событие может стать невозможным из-за последствий сильных землетрясений на юго-востоке страны. Экономические последствия землетрясения в Турции пока сложно просчитать. Но уже сейчас очевидно, что, чтобы справиться с последствиями катастрофы, потребуется значительное увеличение государственных расходов. На долю 10 пострадавших провинций приходится около 9% ВВП Турции. По этой причине курс турецкой лиры наверняка будет слабеть в 2023 году, поэтому покупать ее стоит только для осуществления торговых операций, а не как средство для сохранения сбережений. Инвесторам в 2023 году лучше вкладываться в юани, дирхамы ОАЭ и гонконгский доллар — последние две валюты имеют жесткую привязку к курсу доллара США.

Владимир Зотов:

Рассматривать в качестве варианта для сбережений валюту страны с инфляцией в 80% довольно недальновидно. Чаще всего турецкую лиру покупают для обслуживания внешнеторговых сделок с турецкими поставщиками, так как лира свободно торгуется на бирже и на нее не налагаются такие ограничения, как на доллар или евро.

Марк Гойхман:

Для инвестирования в лиру в целях сбережений или спекулятивных операций смысла нет. Она остается слабой и волатильной валютой, крайне ограниченной в использовании и ликвидности для россиян. В Турции очень высокая инфляция, валюта быстро обесценивается. Курс доллара к лире неуклонно растет, поднявшись за год с февраля 2022 год примерно на 40%. Данные процессы, очевидно, будут продолжаться. Защититься от рублевой инфляции или пытаться заработать на таких инвестициях вряд ли получится, а вот потерять часть средств на курсах и комиссиях вполне возможно.

Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Еще одна неочевидная валюта

Неделю назад стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали платить за российскую нефть в дирхамах. Как предполагают аналитики, это сделано для того, чтобы не платить за нее в американских долларах и не попасть под вторичные санкции Запада. Дирхам для этих целей удобен — его курс жестко привязан к курсу американского доллара.

Часть экспертов, опрошенных NEWS.ru, считают дирхам очень перспективной валютой, так как его курс будет расти к рублю вместе с курсом доллара. Однако на бирже пока эту валюту не купить (хотя на МосБирже она должна появиться в этом году), а в обменниках курс не слишком выгоден для инвестиций. Решением, которое уже начинают предлагать российские банки, может стать вклад под 1% годовых в дирхамах, эквивалентный сумме в 400-500 тыс. руб.