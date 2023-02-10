Купить за 68 секунд: покупатели переходят на кассы самообслуживания

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Россияне тратят все меньше времени на покупку в магазинах из-за внедрения касс самообслуживания (КСО). Так, с момента запуска этих устройств в торговой сети «Пятёрочка» среднее время совершения покупки сократилось вдвое: с почти двух минут до 68 секунд.

В 2022 году торговая сеть увеличила количество касс самообслуживания до более чем 14 тысяч устройств. Таким образом, сейчас каждый пятый магазин сети оборудован КСО, и на них приходится уже около 40% трафика точки.

Это также позволяет существенно увеличить пропускную способность расчетно-кассовых узлов. Сейчас этот показатель вырос на 8% и составляет 56 чеков в час. В компании отмечают, что покупателям требуется от двух до четырех недель, чтобы привыкнуть к новому способу оплаты. После этого покупки таким способом становятся регулярным действием.

Кроме того, за прошедший год торговая сеть также успешно запустила оплату через систему быстрых платежей (СБП): услуга доступна на всех КСО и на обычных кассах уже в трех тысячах магазинов. При оплате на кассе самообслуживания СБП выбирают как способ оплаты порядка 4% покупателей. До конца марта 2023 года компания планирует подключить к СБП все магазины в регионах своего присутствия.

Также для удобства гостей сеть установила у терминалов касс самообслуживания «боксы для импульсного спроса». Чтобы приобрести шоколадки, снеки, жевательную резинку, акционные товары или другие необходимые мелочи, покупателям теперь не нужно специально заходить в общую прикассовую зону, если они предпочитают использовать терминалы самообслуживания: товары так называемого «импульсного спроса» можно приобретать «не отходя от кассы». Пилотный проект запустили в 700 магазинах Москвы и Московской области. По данным аналитиков сети, проект показал позитивную динамику продаж: +37% РТО по наименованиям, размещённым в выкладке. В настоящий момент такие боксы установлены уже более чем в трех тысячах магазинов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще одно новшество — возможность снимать наличные на кассе при совершении покупки. Услуга уже доступна для держателей карт, выданных российскими банками, любых платежных систем более чем в 17 тысячах магазинов. В среднем покупатели пользуются такой возможностью 1,5 раза в день.

Директор по поддержке бизнеса торговой сети Денис Ткач отмечает, что совершенствование инфраструктуры магазинов сети является приоритетным направлением работы компании.

«Пятёрочка» непрерывно совершенствует инфраструктуру торгового зала и повышает уровень обслуживания гостей, в том числе оснащая магазины кассами самообслуживания, внедряя систему быстрых платежей и дополнительные опции для клиентов. Уже почти половина гостей в магазинах, где есть КСО, предпочитают оплачивать свои покупки именно так. Доля трафика на кассах самообслуживания по итогам 2022 года выросла на 16%. Нам важно заслужить доверие наших гостей не только низкими ценами и свежими качественными продуктами, но и за счет отличного сервиса, удобства совершения покупок и создания современной и позитивной атмосферы в магазинах, — сказал он.

Сейчас кассы самообслуживания установлены более чем в 3700 магазинов сети. Данные устройства самообслуживания являются собственной разработкой Х5.