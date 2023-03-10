Сбербанк запустил тестирование оплаты без ПИН-кода Сбербанк запустил тестирование оплаты без ПИН-кода на сумму свыше 1 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк начал тестировать с 2023 года увеличение лимита для оплаты картой, при котором не нужно вводить ПИН-код. В случае положительного исхода можно будет совершать покупку на сумму свыше 1 тыс. рублей без использования ПИН-кода, сообщили в РБК со ссылкой на источник из банка.

Представитель уточнил, что во время тестирования терминалы будут принимать как карты Сбербанка, так и других банков.

При этом в некоторых терминалах Сбербанка уже принимается оплата на сумму свыше 2 тыс. рублей без введения ПИН-кода. Однако при покупках на сумму свыше 3 тыс. рублей его уже необходимо вводить. В кредитной организации не уточнили, сколько терминалов имеют такую опцию на данный момент.

Ранее в России предложили значительно снизить лимит бесплатных переводов себе. Представители российских банков считают необходимым разрешить бесплатные переводы «самому себе» на сумму с 1,4 млн рублей до 300–600 тысяч рублей в месяц.