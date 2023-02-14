Рубль упал: копить, тратить или инвестировать Российская валюта обновила десятимесячные минимумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала февраля давление на рубль только усиливается. На торгах в понедельник российская валюта опустилась до минимальных значений к доллару и евро с апреля 2022 года, а во вторник падение продолжилось. Все это происходит на фоне сокращения нефтяных доходов России из-за санкций. Куда в таких условиях лучше вкладывать рубли — выяснил NEWS.ru.

Рубль заметно ослаб к основным иностранным валютам в понедельник, следует из данных Московской Биржи. Курс доллара за день вырос на 41 коп. — с 73,41 до 73,82 руб. Курс евро поднялся на 51 коп. — с 78,55 до 79,06 руб. При этом к обеим валютам рубль обновил десятимесячные минимумы. Евро преодолел отметку в 79 руб. впервые с 25 апреля 2022 года.

По мнению аналитиков, негативом для рубля некоторое время могло выступать снижение нефтяных цен, которое ускорилось в начале основной торговой сессии. И хотя затем нефть восстановилась, рубль отреагировал на это лишь умеренной коррекцией.

Во вторник рубль продолжает терять позиции. По состоянию на 18:10 мск курс доллара составлял 73,61 руб., евро — 79,2 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, российская валюта слабеет на фоне падения нефтегазовых доходов. Экспортеры стали меньше продавать вырученные от продажи ресурсов доллары и евро за рубли. Это снизило спрос на рубль, а следовательно, и его курс. Выручка в долларах и евро сокращается из-за прекращения Евросоюзом закупок российской танкерной нефти с 5 декабря 2022 года (в первую неделю санкций экспорт нефти из РФ сократился более чем вдвое) и нефтепродуктов с 5 февраля этого года (42% экспорта бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута приходилось на ЕС).

Держать ли рубли на вкладах и в облигациях

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов:

Все зависит от суммы и максимального срока, на который вы можете «законсервировать» свои деньги. Оптимально на вкладах держать только оперативный резерв на случай болезней, срочных расходов или смены работы. А большую часть сбережений — в ценных бумагах, в том числе в различных облигациях: долгосрочных, с защитой от инфляции, с привязкой к ключевой ставке — это три разных вида.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров:

Ставки по вкладам сейчас находятся на уровне 7,8–10% годовых. И это при инфляции в 12% и ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% (однако в марте регулятор наверняка ставку повысит). Это значит, что рублевые накопления на банковских депозитах не приносят дохода — их съедает инфляция, у которой есть все шансы для роста в текущем году. Поэтому держать вклады в рублях совершенно невыгодно. Что касается облигаций, то в настоящий момент нестабильность рынка не может гарантировать получения доходов с этим инструментом.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

В среднем по вкладам в российских банках максимальная ставка держится в диапазоне 7–8%. Понятно, что речи об инвестиционном заработке с такой суммой не идет. Но этого хватит, чтобы сохранить свой капитал от частичного обесценивания. Средняя ставка по государственным облигациям — 9–10% годовых. Это уже получше, чем вклады, но, покупая облигации, нужно учитывать и курсовую разницу. Вполне вероятно, что с рынка вы будете покупать облигации немного дороже, поэтому купонный доход может быть меньше 9–10%. Здесь, конечно, все зависит от типа облигации и сроков ее погашения.

Если тратить, то на что

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерий Емельянов:

Как и всегда, после резкого падения рубля есть еще несколько дней или даже недель, прежде чем подорожают импортные товары. Имеет смысл запастись тем, что вы купили бы в любом случае и не хотите переплачивать в будущем. Это могут быть медицинские препараты и расходники (таблетки, витамины, линзы), электроника, в первую очередь смартфоны, которые меняются раз в 3–5 лет. Если срок вашего гаджета уже истекает, можно приобрести обновленную модель сейчас, пока она стоит дешевле.

Федор Сидоров:

Тратить рубли, поддавшись паническим настроениям, точно не стоит. Лучше оценить, чего именно вам не хватает из товаров длительного пользования, которые могут подорожать и стать недоступными со временем. Это может быть новый компьютер или техника для дома, оборудование для организации своего бизнеса или мелкая сельхозтехника. Кроме того, всегда окупаются инвестиции в здоровье и образование для себя и своих детей.

Татьяна Скрыль:

Для непрофессионального инвестора в первую очередь важно удовлетворить первичные потребности в товарах и услугах, улучшить качество и уровень жизни и только потом переходить к наименее рисковому инвестированию — банковским вкладам или покупке драгметаллов.

Артем Звездин:

Что точно сейчас не стоит покупать, так это недвижимость. Мало того, что вы не уходите от недостатков рублевых сбережений (падение рубля к валюте), так еще и сама недвижимость падает в валютном выражении уже полгода из-за недостатка спроса и переизбытка предложения. Очевидно, будет падать и дальше. Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях на 8-10% к весне 2024 года.

Куда инвестировать рубли

Татьяна Скрыль:

Рубли можно направить на покупку альтернативных активов — недвижимости и драгоценных металлов. Инвестиции в драгоценные металлы стали привлекательными, потому что с 1 марта 2022 физлица освобождены от уплаты НДС (20%) при покупке.

Валерий Емельянов:

Оперативный резерв (от трех месяцев ваших расходов) следует положить на вклады с опцией снятия без потери процентов. Валюту, если она нужна для поездок или инвестиций, следует покупать позднее, когда курс немного откатится назад (такая коррекция может произойти в ближайшие пару дней. — NEWS.ru). Пока же можно распределить сбережения между акциями и облигациями. Если вы много тратите на импортные или иностранные товары и услуги, то с фокусом на валютные инструменты следует выбирать облигации с привязкой к доллару, а также акции американских и китайских компаний. Если у вас мало валютных статей расходов, фокусируйтесь на российских активах: облигациях разных типов (государственных, корпоративных, плавающих, инфляционных), а также акциях крупнейших компаний и биржевых фондах, инвестирующих в золото и недвижимость. Чем больше разных классов и видов ценных бумаг, тем лучше ваши деньги защищены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федор Сидоров:

Инвестиции — это далеко не всегда покупка ценных бумаг или недвижимости. Этот вопрос стоит рассматривать с точки зрения ваших личных потребностей. Если у вас нет жилья, то можно приобрести недвижимость, пока ставки по ипотеке достаточно низкие (17 марта ЦБ может поднять ключевую ставку. — NEWS.ru), а цены после длительного периода роста стагнируют. Если вам нужен автомобиль для бизнеса, приобретайте его — машина станет инструментом для зарабатывания денег. Если вы боитесь наступающего кризиса и готовы переехать в сельскую местность, покупайте землю и организуйте фермерское хозяйство или обеспечивайте семью необходимыми продуктами питания. Если все эти варианты вам не подходят, покупайте валюту и золотые инвестиционные монеты или слитки — эти активы никогда не обесценятся. А вот рубль имеет все шансы к ослаблению относительно доллара и евро.

Артем Звездин: