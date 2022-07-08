Росстат подсчитал, на сколько подорожал перелёт в эконом-классе Росстат: перелет в эконом-классе по России подорожал на 20,5% с начала года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала года стоимость полёта по России в эконом-классе выросла на 20,5%. При этом в последнюю неделю июня билеты выросли в цене на 7,3%. Такие цифры Росстата приводит РИА Новости.

По информации ведомства, в первом полугодии 2022 года также выросла стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звёздами на 5,5% и 4% соответственно. Трёхзвёздочные отели подорожали на 6,2%, более комфортные — на 10,3%.

На 4,4% увеличилась стоимость размещения в хостеле. В домах отдыха и пансионатах этот показатель увеличился на 16,6%. Самый большой рост цен наблюдается в санаториях — с начала года они выросли на 17%.

Ранее были названы самые привлекательные направления для туризма в России. Они остались теми же, что и год назад. Путешественники чаще всего выбирают Алтай, на втором месте оказался Ставропольский край, а на третьем — Краснодарский.