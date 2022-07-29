Россиянам рассказали, как не попасть в финансовую яму

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Низкий уровень жизни часто может стать результатом неправильного обращения с деньгами, в связи с чем издание INFOX.ru делится четырьмя финансовыми советами, как правильно распоряжаться денежными средствами. Во избежание финансовых проблем эксперты рекомендуют жить по средствам, иметь финансовый резерв, оценивать не только стоимость вещи, но и стоимость ее обслуживания, а также с умом подходить к оформлению кредита.

Первая привычка, которую рекомендуется выработать гражданину — нужно тратить меньше, чем зарабатываешь, поскольку долги могут привести к нищете. Также рекомендуется всегда иметь финансовый резерв, чтобы были деньги на непредвиденные траты.

Перед покупкой важно учитывать не только стоимость вещи, но и траты на ее обслуживание. Некоторые вещи требуют особого деликатного ухода, ремонта, апгрейда — это будущие расходы, на которые вы подписываетесь при покупке такой вещи, — пишет издание.

Также стоит быть осторожнее с кредитами, их необходимо брать только в крайних случаях, либо если вложения кредитных денег в будущем принесут доход. Эксперты крайне не рекомендуют занимать деньги у банков на отдых, развлечения, одежду и даже свадьбу.

Ранее в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде Главного радиочастотного центра Роскомнадзора рассказали, что гражданин России может оспорить присвоенный ему по ошибке кредитный рейтинг. Специалистам организации уже удавалось добиться повышения кредитного рейтинга человека, которому приписали долги других заемщиков. Однако если показатель сформирован по реальным данным, изменить его не получится.