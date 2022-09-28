Россиянам объяснили, о чем нужно помнить при снятии наличных со счета Эксперт ЦБ Мехтиев назвал риски, существующие при снятии денег с банковского счета

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При обналичивании банковского счета, владелец сбережений берет на себя дополнительные риски. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. При этом он напомнил тем, кто опасается за сохранность личных капиталов, о существовании гарантии по вкладам от государства.

Не надо забывать о том, что есть гарантия по вкладам от государства на 1,4 миллиона. С 2004 года это правило работает безостановочно и безошибочно вне зависимости от ситуации. Если я правильно помню, 99% вкладов населения умещаются в застрахованную сумму, — сказал эксперт.

Он отметил, что желание иметь под рукой наличные деньги возникает у потребителей банковских услуг в ситуации неопределенности в экономике. Однако подобное хранение денег связано со значительными рисками. В частности, далеко не все граждане имеют возможность приобрести для хранения денежных средств сейф, а кроме того, накопления обесцениваются из-за инфляции и без процентов по вкладам потери сложно компенсировать. Также не все люди умеют контролировать свои расходы.

Присутствие денежных средств в кармане, в ближней доступности, вызывает искушение их использовать, чисто психологически руки «жжет» что-то купить, — предупредил Мехтиев.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что более трети россиян (39%) совсем не откладывают деньги. Все средства они тратят на текущие нужды. «Свободные деньги» после всех расходов остаются у 60% россиян. В большинстве случаев они хранятся в наличном виде.