Россиянам объяснили, как смена курса рубля повлиет на цены Эксперт Копейкин: эффект от укрепления рубля скоро прекратит влиять на цены в России

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В ближайшие месяцы вляиние удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля прекратят влиять на цены в России. Это потребует аккуратности кредитно-денежной политики, но не является препятствием для дальнейшего снижения ключевой ставки. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 1991 года зафиксирована дефляция в июне, она составила 0,35%, при этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%. В Росстате отметили, что в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае. В Минэкономразвития полагают, что основными факторами дефляции в стране стали невысокая покупательская активность и укрепление рубля.

По мнению Копейкина, дефляция по итогам месяца в первую очередь отражает сезонное удешевление плодоовощной продукции. В то же время, снижение цен на ряд категорий промышленых товаров объясняется сильным рублём и налаживанием цепочек поставк импортных товаров.Однако такой эффект продлится недолго, считает эксперт.

Эффекты урожая и укрепления рубля прекратят свое действие в ближайшие месяцы, что требует аккуратности как при проведении фискальной так и денежно- кредитной политики. Но видимо не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки, — сказал Копейкин

Он также подчеркнул, что санкционные ограничения продолжат поддерживать разрыв между динамикой внутренних и мировых цен по ряду товарных категорий, а также сдерживать импортируемую инфляцию.

Центробанк России 10 июня принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых, вернув её на досанкционный уровень. По данным регулятора, за последнее время цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны и оказались снижены эффекты ажиотажного потребительского спроса. Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 22 июля