Россиян могут ограничить в переводах без открытия счета Росфинмониторинг предложил запретить переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета

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Росфинмониторинг заявил о необходимости сократить до 100 тысяч рублей максимальную сумму, которую можно было бы переводить без открытия счета. По данным ведомства, это позволит ограничить возможности для отмывания средств, полученных преступным путем.

Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В случае одобрения этой инициативы банки, почты и иные финансовые организации обяжут собирать информацию о получателе перевода на основе данных, предоставленных клиентом или заполняться самостоятельно с использованием информации из системы межбанковского обмена. Если такой информации не будет, то банк должен будет вернуть деньги плательщику. Если это невозможно, то банк будет обязан сообщить в Росфинмониторинг о подозрительной операции.

Ранее группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила участие России в организации. При этом в FATF заявили, что страна все равно должна вносить членские взносы, поскольку остается участником глобальной сети. В Росфинмониторинге назвали эти санкции политизированными и безосновательными.