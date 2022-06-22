Почему банки отказываются переводить валюту внутри России Европейские санкции против кредитных организаций дошли и до граждан

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь крупных российских банков приостановили валютные переводы внутри страны. Это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «Открытие», Альфа-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк. В некоторых из них предлагают обменять доллары и евро на рубли и переводить деньги уже в нацвалюте. NEWS.ru попытался понять, с чем это связано: банки пытаются заставить клиентов продать им валюту по невыгодному курсу или санкции снова ударили по обычным гражданам? На наши вопросы ответили эксперты, в том числе экс-председатель Центробанка Сергей Дубинин.

Трудности перевода

«Банк не может гарантировать, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет», — сказал сотрудник кол-центра Сбербанка корреспонденту РИА «Новости». В ВТБ также приостановили переводы валюты в другие банки. Там добавили, что и входящий перевод в иностранной валюте на счет клиента не пройдет. ВТБ в настоящее время ждет создания альтернативных каналов для переводов.

При этом еще в конце мая, когда стало известно о готовящемся отключении Сбербанка от SWIFT, в «Сбере» заявили: внутрироссийские операции не зависят от международной системы.

Уже 20 июня, после новостей об отмене валютных переводов в «Сбере» и ВТБ, журналисты начали предполагать, что причина в майском призыве главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она заявляла о необходимости дальнейшего освобождения банков от долларов.

«Банки должны стараться максимально ограничивать свою валютную позицию, чтобы не пострадать от волатильности курса», — сказала она 26 мая на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).

Затем 21 июня «Ведомости» сообщили, что валютные переводы внутри России также приостановили Россельхозбанк, «Открытие», Альфа-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк.

Но как санкции могут влиять на валютные переводы внутри страны?

Дело в корреспондентских счетах

Экс-председатель ЦБ РФ Сергей Дубинин развеял предположения о скрытых намерениях банков.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Сергей Дубинин

Для перевода иностранной валюты российский банк должен иметь корреспондентский счет в одном из американских банков (или европейских. — NEWS.ru). И через такие корреспондентские счета происходит перевод в другой российский банк, — сказал Дубинин NEWS.ru.

Действительно, еще весной с началом санкций американские и европейские банки начали закрывать корреспондентские счета российских банков. Эксперты отмечали, что иностранные финансовые организации шли на это в том числе по собственной инициативе, чтобы избежать вторичных санкций. В теории ограничения можно было бы обойти через Центробанк или Национальный расчетный депозитарий (НРД), но сейчас санкции наложены и на них, говорит Дубинин.

Альтернативу этим путям создать нельзя. Даже если бы мы пытались переводить деньги через Китай или Казахстан, все равно всё проходит через американские корреспондентские счета, — отметил Дубинин.

SWIFT тоже подкачал

Национальный расчетный депозитарий попал под шестой пакет европейских санкций 3 июня. Тогда же было объявлено, что c 14 июня от системы платежей SWIFT будут отключены Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. До этого от SWIFT отключили семь российских банков — ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Впрочем, к примеру, Альфа-Банк прекратил валютные переводы сам из-за неуверенности в том, что зарубежные банки их обеспечат.

Советник по правовым вопросам Юридической группы «Совет» Владислав Журавлев поясняет, что валютные переводы проводились двумя способами: либо через SWIFT и корреспондентские счета иностранных банков, либо через НРД.

Поэтому сейчас банки ищут пути обхода санкций против Национального расчетного депозитария, — заключил эксперт.

НРД входит в структуру МосБиржи. В пресс-службе последней уже заявили, что Национальный расчетный депозитарий не обладает информацией об ограничениях при межбанковских переводах валют внутри России и не влияет на решения банков-корреспондентов об операциях.