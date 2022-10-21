Профессор ВШЭ посоветовал делать накопления в дирхамах, юанях и шекелях

Профессор Высшей школы экономики, инвестор Евгений Коган рекомендует россиянам покупать юани, дирхамы и шекели. Об этом он заявил NEWS.ru.

Мы все боимся девальвации и падения покупательной способности. Поэтому привыкли вкладывать в доллар и евро. Но сегодня эти две валюты стали опасны для россиян [из-за риска их заморозки на брокерских счетах]. Альтернативой им могут стать дирхам, юань, шекель. Их можно покупать (соответствующие страны проводят нейтральную политику в адрес России. — NEWS.ru), — сказал эксперт.

В то же время он отметил, что хранение денег на брокерских счетах всегда несет определенные риски. К примеру, если Объединенные Арабские Эмираты, Китай или Израиль вдруг введут санкции против России, дирхамы, юани и шекели могут заморозить.

Подробнее о том, во что сегодня вкладываться российским инвесторам, Евгений Коган рассказал в интервью NEWS.ru.