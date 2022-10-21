Евгений Коган — о том, почему стоит вложиться в шекели Профессор ВШЭ рассказал, какие акции и валюты нужно покупать и кто заработает на кризисе-2022

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Коган

Российский фондовый рынок с началом спецоперации на Украине пережил удар торнадо. Тысячи инвесторов потеряли деньги из-за сильнейшего падения индекса Мосбиржи и заморозки западных бумаг. NEWS.ru поговорил с профессором Высшей школы экономики Евгением Коганом о том, куда теперь вкладываться российским инвесторам, как решить проблему с замороженными активами и в чем был неправ «Газпром».

— Евгений Борисович, российский фондовый рынок после западных санкций претерпел серьезные изменения. Западные акции у многих россиян были заморожены, и пока государство, кажется, не знает, как помочь. Что делать этим людям?

— Есть два выхода. Первый: от замороженных бумаг сейчас можно избавиться с помощью различных схем, которые предлагают некоторые брокеры. Но в таких сделках инвесторы вынуждены соглашаться на огромный дисконт. Он зависит от вида бумаг и может составлять от 40% до 70%.

Второй вариант — просто ждать. Сколько — непонятно. И как поступить, каждый решает сам.

— Схемы, о которых вы говорите, это то, что предлагает Freedom Finance — вывести акции из-под блокировок через их зарубежные счета?

— Да, речь об этом. Такие предложения делали и другие брокеры.

— А стоит ли ждать помощи от государства? В последнее время обсуждаются разные варианты решения проблемы. Например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляет о возможности создания фонда для выплат компенсаций инвесторам с замороженными активами. А президент ВТБ Андрей Костин говорит, что надо разрешить иностранным инвесторам выкупать замороженные бумаги у россиян и наоборот.

— Мое предложение — создать госагентство, которое бы выкупило эти активы, предоставив за них кредиты с минимальной, а то и вовсе нулевой ставкой (похожая инициатива есть у инвесткомпании PFL Advisers, оно сейчас обсуждается в Госдуме. — NEWS.ru).

Разрешить выкупить замороженные бумаги у россиян иностранцам и наоборот — тоже хорошее решение. Это был бы обмен финансовыми военнопленными.

— Как теперь будет развиваться российский фондовый рынок? Смогут ли заменить инвесторы из дружественных стран крупных западных игроков?

— Полностью инвесторы из дружественных стран, конечно, не заменят западных. Кто главные инвесторы на мировых рынках? Американцы, англичане, канадцы, швейцарцы — они основные пайщики известных фондов. А что такое дружественные нерезиденты? Индусы и китайцы. Они все живут в своем мире и для них наш рынок — дичайшая экзотика.

Поэтому, если сказать по совести, индийцы не заменят американцев. Когда-нибудь это может произойти, но потребуется очень много времени и колоссальная работа.

— А число россиян, желающих торговать на бирже, в ближайшее время будет падать?

— Конечно. Люди поверили государству, пошли на биржу, вложили в акции свои пенсионные накопления. И в очередной раз жестоко поплатились. Их активы заморожены, многие обанкротились. Даже самые консервативные инвесторы, вкладывавшиеся, к примеру, в фонды FinEx (продавали популярные ETF (биржевые фонды, собиравшие ценные бумаги на основе какого-то индекса или крупных компаний из отдельной отрасли. — NEWS.ru.), тоже потеряли (летом фонд евробондов российских компаний FXRB от FinEx был закрыт. — NEWS.ru.).

Восстановить доверие людей теперь будет ой как нелегко. Теперь должно родиться новое поколение людей, которое снова захочет инвестировать в России.

Фото: shutterstock Израильские шекели

— Опишите идеальный портфель сегодняшнего российского инвестора. Ценные бумаги каких стран вы считаете сегодня наиболее перспективными для россиян?

— Внутри страны, прежде всего, стоит посмотреть на качественные корпоративные облигации. Можно посмотреть и на российские акции тех компаний, которые платят дивиденды. У которых бизнес, несмотря ни на что, пока нормально работает. Некоторые российские акции неплохо выстреливали — например, «Самолета» и «Белуги».

— Прозвучало слово «дивиденды». Не могу не вспомнить одну из главных финансовых интриг этого лета. «Газпром», ранее намекавший на выплату рекордных дивидендов, внезапно отказался от этого решения. И ничего не заплатил инвесторам. Как вы считаете, это было красиво?

— Решение «Газпрома» не платить дивиденды стала пощечиной для всех инвесторов. Их деньги государство просто забрало себе — в виде налогов, заплаченных компанией. Но такое решение было нерационально и ударило по покупательной способности людей. Газпром потом одумался и сказал, что дальше дивиденды будут. Но все это отталкивает инвесторов от рынка.

— Стоит ли россиянам вкладываться в иностранную валюту и, если да — в какую?

— Мы все боимся девальвации и падения покупательной способности. Поэтому привыкли вкладывать в доллар и евро. Но сегодня эти две валюты стали опасны для россиян. Альтернативой им могут стать дирхам, юань, шекель. Их можно покупать (соответствующие страны проводят нейтральную политику в адрес России. — NEWS.ru).

— А какие риски у таких вложений?

— Безналичная валюта может быть заморожена. Это деньги, которые лежат на корреспондентском счету какого-то иностранного банка, где биржа держит бюджет. Поэтому, если когда-нибудь ОАЭ, Китай или Израиль введут против нас санкции, такие сбережения можно потерять.

— Центробанк начал вводить запрет на покупку иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам. Как вы оцениваете это решение?

— Центробанк понимает, что, если реализуются все риски, то виноват будет он. А риск того, что все западные бумаги окончательно заблокируют, высок. А люди пренебрегают этой угрозой и продолжают инвестировать в такие активы.

Инвесторы, конечно, возмущаются: их загоняют на внутренний рынок, а он плохо прогнозируемый, манипулятивный, инсайдерский. Наведите там вначале порядок, говорят люди. И тут они правы. Впрочем, как и Центробанк.

— Многие инвесторы из России после санкций начали смотреть в сторону криптовалюты. Стоит ли туда лезть обычным, неквалифицированным инвесторам? Какая подготовка должна быть для работы с этими активами?

— Ничего плохого во вложении денег в криптовалюту нет. Но это имеет такое же отношение к инвестициям, как игра в покер к пчеловодству. Инвестиции — это, когда ты вкладываешь во что-то, дающее денежный поток. Мы можем прогнозировать размер этого денежного потока.

Вложения в криптовалюту — это, скорее, спекуляция. Я в ней, правда, тоже ничего плохого не вижу. Главное, чтобы трейдеры четко осознавали все риски — налоговые, инфраструктурные.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Евгений Коган

— Российский бизнес серьезно пострадал от санкций. Как изменится российский список миллиардеров Forbes через год?

— В нем в ближайшее время могут появиться новые имена из IT-отрасли. Эта сфера будет востребованной, так как нам надо перестраивать все программное обеспечение, создавать российские аналоги западных программ. Также в Forbes могут войти бизнесмены, занимающиеся параллельным импортом. Тот, кто наладит поставки, сможет хорошо заработать.

Думаю, через год список богатейших людей страны может измениться до неузнаваемости. Правда, не считаю нужным искать в этом какой-то сакральный смысл.