ЦБ ограничит покупку западных акций: что делать инвесторам Полный запрет вступит в силу 1 января

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Подавляющая часть инвесторов в России с 1 октября не сможет купить ценные бумаги из «недружественных» стран, если после этого доля таких бумаг в их портфелях превысит 15%. А 2023 год начнется для россиян с полного запрета подобных сделок. Так предписал Центробанк. Зачем он это делает и что предпринять инвесторам — в материале NEWS.ru.

Новые ограничения

Полный список «недругов» можно посмотреть тут, и главные среди них — США и Евросоюз. И с 1 октября брокеры не позволят неквалифицированным (почти всем российским) инвесторам купить бумаги эмитентов из «недружественных» стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%. С 1 ноября порог составит уже 10% портфеля, с 1 декабря — 5%, а с 1 января 2023 года брокеры будут приостанавливать любое поручение «неквала» по покупке таких активов. Речь идет как минимум об акциях, облигациях, поставочных фьючерсах и открытии коротких позиций по таким бумагам. В то же время ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на сделки с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Это решение направлено на минимизацию рисков, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов, — сообщает ЦБ.

Напомним, 30 мая Банк России ограничил биржевые торги некоторыми западными ценными бумагами. Ограничения коснулись активов, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так как до этого европейский депозитарий Euroclear заблокировал операции с бумагами в НРД. В деньгах объем таких активов составил до 14% от всех купленных на СПБ-Бирже бумаг.

Сейчас регулятор указывает, что в случае блокировки западных ценных бумаг их владельцы смогут судиться только за рубежом.

Также ЦБ анонсировал решение и по операциям с бумагами из «дружественных» стран. Оно будет принято позже, когда участники рынка поймут, как хранить акции и облигации без участия западных депозитариев.

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Кого коснутся запреты

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что еще на первых порах санкций у 5 млн инвесторов заблокировали бумаги на 320 млрд руб.

Финансовый аналитик Артем Звездин отмечает, что в июне количество инвесторов в России оценивалось в 25,5 миллиона человек и квалифицированных инвесторов среди них было лишь 500 тыс. По данным ЦБ, во втором квартале у 64% игроков-россиян брокерские счета были пустыми, однако выросло количество инвесторов с суммами до 100 тыс. руб. И именно по ним ударят новые ограничения, полагает Звездин.

Доля иностранных активов в портфеле российского инвестора занимает примерно 40% (это акции, облигации, фьючерсы и другие деривативы. — NEWS.ru), — говорит эксперт.

По данным ЦБ, во втором квартале доля иностранных акций в портфелях граждан снизилась с 15% до 12%, а облигаций — с 13% до 8%.

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Что предпринять инвесторам

Центробанк защищает российских инвесторов, которые еще не осознали все риски санкций США и ЕС, говорит Артем Деев.

В целом для фондового рынка РФ такие шаги не будут позитивом, поскольку ограничат приток инвесторов на отечественные биржевые площадки. Зато такие меры защитят бизнес и население от возможных неоправданных потерь при вложениях в акции «недружественных» государств, — сказал эксперт.

И россияне смогут вложиться в ценные бумаги Китая, Индии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению аналитика, список таких стран будет расширяться.

Артем Звездин же считает, что теперь российский инвестор скорее предпочтет отечественный рынок ценный бумаг, криптовалютные рынки и серых офшорных брокеров. А вот рынок «дружественных» стран эксперт считает непривлекательным.

Очевидно, что Россия идет по пути Китая. Правительство Китая принимало аналогичные меры, из-за чего надулся огромный биржевой пузырь на их рынке, который впоследствии лопнул и похоронил пенсионеров с их вкладами. Нечто подобное будет и в России, это вопрос сугубо времени. В то же время сейчас есть просто великолепная возможность заработать на этом надувающемся пузыре, — рекомендует эксперт.

Если же инвестор еще хочет побаловаться пока не полностью запрещенными акциями, эксперт маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин советует прикупить бумаги Apple, ExxonMobil, PhillipMorris, Amazon и других отраслевых лидеров. Ведь держать зарубежные активы на счету не запрещают даже с 1 января.

Желательно, чтобы по акциям и облигациям этих компаний начислялись стабильные и высокие дивиденды или купоны, в зависимости от выбранного типа ценной бумаги. Также стоит присмотреться к инвестиционным фондам недвижимости — REIT. Они приносят неплохую дивидендную доходность, — рекомендует Свирин.

Консервативный инвестор может направить на покупку недружественных бумаг до 5% средств, а азартный — около 10%, заключил аналитик.