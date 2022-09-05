Глава ВТБ нашел способ продать заблокированные санкциями ценные бумаги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин предложил разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа «С», выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за санкций. Он отметил, что для этого должен появится соответствующий процесс, регулируемый государством. Банкир добавил, что идею уже поддержали Банк России и правительство РФ, пишут «Ведомости».

Разрешить иностранным держателям счетов типа «С» использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, — предложил Костин.

По словам главы банка ВТБ, следует также разрешить поэтапную продажу российских акций иностранцам на внутреннем рынке, а вырученные деньги направить на выкуп иностранных ценных бумаг у российских инвесторов.

Ранее стало известно, что риск наступления рецессии в Европе вырос с 45% до 60%. Это самый высокий уровень с ноября 2020 года. Неизбежна рецессия и в США. По данным Чикагского университета, опросившего 50 американских экономистов, 70% из них считают, что американская экономика войдет в рецессию в первом или втором квартале 2023 года.