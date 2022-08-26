Силуанов рассказал о причинах невыплаты «Газпромом» дивидендов Глава Минфина Силуанов: невыплата дивидендов позволила «Газпрому» сохранить ресурсы

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Бюджет России получит в два раза меньше доходов от дивидендов госкомпаний — около 300 млрд рублей. «Роснефть» принесет ему 170 млрд рублей, что составит более 55% суммы. Однако «Газпрома» мог бы выплатить существенно больший объем дивидендов, если бы не отказался от их выплаты за 2021 год. В таком случае их доля в общем объеме поступлений достигла бы 66%, а доля «Роснефти» при этом составила бы 18%, сообщает журнал «Компания». Как объяснил глава Минфина Антон Силуанов, такое решение позволило компании сохранить ресурсы на инвестпроекты и газификацию.

Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем. Такой логикой мы руководствовались, — заявил министр.

По мнению главы ведомства, в нынешних условиях решения о дивидендах каждая компания должна принимать самостоятельно. Он также отметил, что отказ «Газпрома» от выплаты в этом году не означает, что в следующие годы эта практика повторится.

По итогам 2021 года «Газпром» планировал выплатить рекордные дивиденды — 52,53 рубля за акцию, или 1,24 трлн рублей. В бюджет РФ должна была поступить половина от этой суммы, однако акционеры компании приняли решение о невыплате дивидендов. В тот же день акции «Газпрома» отреагировали падением на 30%. Кроме того, решение компании вызвало падение на всем российском фондовом рынке.

Среди причин отказа от выплаты дивидендов «Газпром» назвал стремление обеспечить финансовую стабильность бизнеса, защитить интересы компании и акционеров. Помимо того, причиной стали и технические ограничения при выплате средств иностранным инвесторам в условиях санкций.

Экономист Алексей Артюхов ранее оценил перспективы выхода России на азиатский нефтегазовый рынок. По его словам, наращивание объемов поставок нефти в азиатские страны компенсирует России потерю европейского рынка и позволит сохранить прежний уровень доходов.