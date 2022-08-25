Экономисты оценили влияние санкций на Россию за последние полгода Экономист Миронов: темпы падения российской экономики меньше ожидаемых

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С начала спецоперации Россия находится под жесткими санкциями западных стран. Спустя полгода выяснилось, что темпы падения экономики не так велики, как предрекали эксперты, нефтегазовый сектор нашел новые источники доходов благодаря переориентации на Восток, а наложенные на Россию ограничения привели к проблемам в западных экономиках, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на экономиста Валерия Миронова.

Как отметил эксперт, темпы падения российской экономики от трех до пяти раз меньше, чем прогнозировали западные и российские аналитики в марте — апреле этого года. Ожидалось сокращение на 10–15%, но во втором квартале оно составило всего 4% в годовом выражении. Миронов уточнил, что негативный эффект от западных санкций способен усилиться в будущем.

Негативное влияние санкций будет сдвинуто вперед и «размазано». Дело в том, что неясно будущее инвестиций, которые зависят от импорта оборудования. Провести импортозамещение сложного оборудования за один год — трудно. По некоторым секторам трудности придется преодолевать не один год, а несколько лет, — заключил он.

В свою очередь экономист Леонид Хазанов считает, что итоги западных санкций носят противоречивый характер. Он называет сильно пострадавшие отрасли — автомобилестроение и металлургию, но напоминает и об успехах нефтегазового комплекса. По словам Хазанова, он успешно выдерживает санкционную войну, одна из ключевых целей которой — как раз российская нефтегазовая промышленность, ведь именно она остается важным источником доходов для российского бюджета.

Эксперт добавил, что после ухода с европейского рынка Россия нарастила поставки в Индию и Китай и теперь в Европе чувствуется нехватка российского сырья.

Тамошние промышленные предприятия дружно сокращают выпуск продукции или вовсе останавливаются, особенно производящие азотные удобрения — сырьем для них является природный газ, — пояснил экономист.

Экономист Алексей Артюхов ранее оценил перспективы выхода России на азиатский нефтегазовый рынок. По его словам, наращивание объемов поставок нефти в азиатские страны компенсирует России потерю европейского рынка и позволит сохранить прежний уровень доходов. А инициатива G7 установить предельные цены на российское сырье может привести к полному прекращению поставок энергоресурсов в западные страны.