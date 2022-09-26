Правозащитники указали ЦБ на пробел с кредитными страховками мобилизованных

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правозащитники обратили внимание Центробанка на неучтенность так называемых кредитных страховок в законопроекте о кредитных каникулах мобилизованных. Письмо с указанием на пробел направлен на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной от проекта ОНФ «За права заемщиков».

Законопроект предполагает списание долга военнослужащим в случае их гибели или смерти от ран. Страхование жизни и здоровья является обязательным по ипотеке, но оно также часто заключается по необеспеченным кредитам.

В последнем случае последствия для жизни и здоровья военнослужащих не являются страховым случаем и страховщики не обязаны платить по ним выплаты. Другим моментом является то, что законопроект предполагает списание долга в случае гибели заемщика, но получение инвалидности в эту категорию не попадает. В итоге выплата долга ложится на плечи бойца, потерявшего работоспособность.

Всероссийский союз страховщиков подтвердил изданию, что гибель мобилизованных во время спецоперации не является страховым случаем и должна компенсироваться государством.

Несмотря на это, многие страховщики выплачивают деньги семьям погибших в СВО, если их жизнь была застрахована, например, при оформлении ипотечного кредита. Это индивидуальное решение каждой компании, — рассказал изданию представитель союза.

Несмотря на это, правозащитники считают, что такую важную проблему нельзя отдавать для решения страховщикам, поэтому попросили Центробанк дать разъяснения по этому поводу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о кредитной амнистии для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, прорабатывается на правительственном уровне. Пока однозначной позиции у кабмина нет.