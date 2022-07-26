Правительство России расширило перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир». В обновленный список включены ежемесячные выплаты и пособия малоимущим для оплаты жилья и коммунальных услуг, компенсация расходов на оплату ЖКУ льготным категориям граждан и ежегодная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор».
Это поможет гражданам получать положенные выплаты без сбоев и задержек, — сказано в сообщении.
Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине сообщило, что в правительстве согласовали индексацию минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. В середине марта президент Путин обращался к правительству с поручением разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, а также для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других социальных выплат.