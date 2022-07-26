На карту «Мир» будет приходить больше выплат Правительство России расширило перечень социальных выплат, перечисляемых на карту «Мир»

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Платежная карта «Мир»

Правительство России расширило перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир». В обновленный список включены ежемесячные выплаты и пособия малоимущим для оплаты жилья и коммунальных услуг, компенсация расходов на оплату ЖКУ льготным категориям граждан и ежегодная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор».

Это поможет гражданам получать положенные выплаты без сбоев и задержек, — сказано в сообщении.

Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине сообщило, что в правительстве согласовали индексацию минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. В середине марта президент Путин обращался к правительству с поручением разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, а также для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других социальных выплат.