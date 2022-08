Подсчитаны потери юаня и китайских компаний из-за визита Пелоси на Тайвань Что делать инвесторам и стоит ли по-прежнему покупать китайскую валюту

Фото: An Fu/CFP 2009/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, прилетев вчера на Тайвань, ударила по азиатским рынкам. В том числе и по китайскому, к которому присматриваются инвесторы. Акции ряда компаний из Поднебесной всего за день потеряли 10–15%. А основные китайские индексы, как подсчитал NEWS.ru, с 1 августа упали на 2–3,5%. На этом фоне уверенно чувствует себя юань, почти не теряя к доллару и рублю. Стоит ли теперь россиянам покупать китайские бумаги и валюту — в материале портала.

Как снижались индексы

С 1 августа главный индекс крупнейшей торговой площадки континентального Китая — Шанхайской фондовой биржи (SSE Composite) — снизился на 3%. В состав индекса входят акции банков Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China и энергетических компаний PetroChina, Sinopec и China Shenhua Energy Company.

Основной индекс Шэньчжэньской фондовой биржи (SZSE Component) потерял почти 3,5%. В составе индекса много инновационных компаний. К примеру, CATL — крупнейший китайский производитель топливных элементов и литийионных аккумуляторов. Или Hualan Biological Engineering — один из ведущих китайских разработчиков биофармацевтических препаратов и вакцин от гриппа.

А главный индекс Гонконгской фондовой биржи (Hang Seng) просел на 2,1%. Он включает маркетплейс оптовых товаров Alibaba, технологическую компанию Tencent, интернет-магазин JD.Com, а также ряд компаний банковского, страхового и нефтегазового сектора.

Фото: Zhengyi Xie/Global Look Press

Лидеры падения

При этом со вчерашнего дня ряд китайских компаний потеряли более 10% своей стоимости. Вот некоторые из них:

— производитель дренажных насосов для бытовой техники Hanyu Group Joint — минус 15,05%;

— разработчик микромоторов для бытовой техники Jiangsu Leili Motor — минус 13%;

— производитель автокомпонентов Xiamen Sunrise — минус 10,04%;

— оператор платных скоростных дорог Shanxi Road & Bridge — минус 10,03%;

— производитель меховой одежды Huasi Holding — минус 10,02%;

— разработчик компьютерного оборудования Shenzhen Zowee — минус 10,02%;

— продавец оборудования для производства шин Tianjin Saixiang — минус 10,01%.

Почему падают рынки

Трейдеры опасаются первого за многие годы военного столкновения между Китаем и США. Еще перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин предупредил, что расценит ее приезд как нарушение китайского суверенитета. Минобороны КНР пообещало, что китайская армия не будет сидеть сложа руки, и начало перебрасывать войска ближе к острову.

Угроза военного противостояния создает риски для всей мировой экономики. Как минимум проблемы могут коснуться морских перевозок. К тому же тайваньские предприятия — лидеры по производству полупроводников, в которых нуждается мировая промышленность.

Однако падение отдельных акций было вызвано не столько политикой, сколько плохими финансовыми отчетами компаний, говорит NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. На стоимости бумаг отразились сокращение потребительского спроса или проблемы с финансированием.

Фото: Sheldon Cooper/Global Look Press

Что делать инвесторам

Мнения экспертов о том, стоит ли покупать акции китайских компаний на Санкт-Петербургской бирже, разделились.

Деев уверен, что это нужно делать «в любом случае». Ведь перспективы военного противостояния с США пока неочевидны, а экономика КНР — вторая в мире и показывает высокий рост последние полтора десятка лет.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман не исключает эскалацию конфликта в регионе, а это значит, что риски вложений в китайские активы вырастут. Доллар в любом случае остается «защитным» финансовым инструментом, даже если негатив распространится на США, говорит эксперт.

Кроме того, от намечающейся рецессии в США и ЕС пострадают и фондовые индексы Китая, торгующего с Западом.

«Если и рассматривать вложения в китайские бумаги, то очень избирательно. А лучше, может быть, пока переждать и посмотреть», — советует Гойхман.

Нужно ли покупать юань

Возможно, не стоит спешить и с покупкой юаня. Но присмотреться нужно. Пока китайские индексы падали, национальная валюта чувствовала себя относительно уверенно. Курс китайской валюты к доллару за последние два дня снизился на 0,13%, то есть почти не изменился. Гораздо заметнее юань проседал по отношению к рублю. В понедельник российская валюта в моменте укреплялась к китайской на 5%. Однако в последующие дни курс скорректировался, а в ближайшие месяцы юань к рублю, вероятно, будет расти, говорит Гойхман.

Доллар по отношению к юаню сильно укрепляется в последние месяцы — на 10% только с апреля по начало августа. Этот тренд может продолжиться по мере анонсированного ФРС (Центробанком США. — NEWS.ru) повышения процентных ставок до конца года, — полагает эксперт.

Еще одна причина, по которой юань будет падать к доллару, это потребность самой Поднебесной в дешевой валюте, добавляет Деев. Ведь за счет удешевления своей продукции для иностранцев Китай может поднять на нее спрос.