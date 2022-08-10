Почему Болгария думает о возврате к российскому газу И как Европа наращивает закупки нефти из РФ в преддверии эмбарго

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Болгария допустила возвращение к закупкам российского газа после того, как в апреле отказалась платить за него в рублях. Поступившая так же Латвия на днях снова начала «качать» газ из РФ. Тем временем Европа усиливает закупки нефти из России за четыре месяца до эмбарго. По каким схемам европейцы пытаются вернуть себе российское топливо и поможет ли это им пережить зиму — в материале NEWS.ru.

Газ

В апреле Болгария отказалась платить за российский газ в рублях по схеме для «недружественных государств». В ответ на это «Газпром» остановил поставки в страну. Сегодня же в интервью национальному телеканалу bTV глава Минэнерго Болгарии Розен Христов допустил возобновление импорта из России. Христов уточнил, что в приоритете другие поставщики — страна уже договорилась о ввозе сжиженного газа из США.

Но если этого будет недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой, — сказал министр.

В конце июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва готова восстановить поставки в Болгарию при желании Софии, так как контракт «Газпрома» действует до конца года. Одно условие — платить в рублях.

Вчера же стало известно, что российский газ с 5 августа вернулся в Латвию. Как пишет РБК со ссылкой на латвийского оператора Conexus Baltic Grid. В страну уже идет около 4 млн кубометров голубого топлива в сутки.

Поясним: в апреле Латвия тоже отказалась от оплаты топлива в рублях, но продолжила покупать его через посредников. 30 июля «Газпром» заявил, что сам прекратил поставки в прибалтийский регион «из-за нарушений условий отбора» (каких именно — неизвестно).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нефть

Пока поставки нефти в порты Северной Европы сокращаются, Южная Европа и Средиземноморье, наоборот, тихо их активизировали, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.

В первую неделю августа поставки с терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы Италии выросли до семинедельного максимума, а поставки в Турцию — до шестинедельного. Также рекордными в июле и начале августа стали поставки в Болгарию и Румынию.

Греция и вовсе впервые с февраля получила нефть марки Urals из портов Балтийского моря. А впервые с апреля ее доставили в Испанию. Все это происходит за четыре месяца до 5го декабря — даты эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюз. Вероятно, ЕС пытается запастись топливом впрок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как еще подготовились к санкциям в Европе

Западные страны и раньше пытались смягчить для себя удар от будущих декабрьских санкций. Как писал The Wall Street Journal, в мае и июне греческие нефтяные танкеры 151 раз зашли в российские порты Балтийского и Черного морей. Для сравнения: за тот же период 2021 года они совершили лишь 89 заходов. И это несмотря на беспрецедентный рост стоимости доставки. Например, тарифы на перевозку сырья на танкере «Афрамакс» в среднем выросли до $40 тыс. против январских цен в $10 тыс.

До этого, в апреле, британская нефтяная компания Shell тоже нашла способ обхода будущих санкций. Она покупала «латвийская смесь» — смешанную в портах Латвии российскую нефть (49%) и нефть из других стран (51%). По аналогичной схеме нефтью много лет торговали подсанкционные Иран и Венесуэла. Правда, в конце апреля Shell заявила, что больше так делать не будет.

Обходят сегодня и наземные ограничения. Напомним, в апреле ЕС ввел пятый пакет санкций, запретивший доступ в Европу российским и белорусским грузовикам. Но, как передает радиостанция Yle, финские перевозчики просто перецепляют на свои грузовики российские прицепы, и товары ввозятся в Финляндию. В таможенной службе страны говорят, что это не запрещено.

Почему тяжело отказаться от ресурсов

В Латвии за полгода цены на коммунальные услуги выросли в четыре раза, заявил NEWS.ru специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов со ссылкой на местных жителей. Ведь чем меньше топлива, тем дороже оно стоит. Поэтому властям страны приходится закупать российский газ — пусть через посредника и не в рублях. Кстати, посреднику еще приходится платить комиссию.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем временем самые резкие противники российских энергоносителей делают самые больше запасы сырья, рассказал NEWS.ru глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, подземные хранилища газа (ПХГ) в Польше заполнены на 100%, в Германии — уже на 80%. Государства опасаются проблем с отоплением зимой и наличием газа для производств.

Говорить, что кто-то переживет зиму, а кто-то нет, сейчас очень сложно. В той же Германии понимают, что газа при таких темпах заполнения ПХГ может хватить для прохождения зимы. Но зима может оказаться более холодной, могут произойти какие-то катаклизмы, и все будет зависеть от темпов потребления газа населением и бизнесом, — сказал он.

Что касается нефти, то государства, для которых принципиальным является получение газа из России через нефтепровод «Дружба» (Болгария, Словакия и другие бывшие социалистические страны), крайне сильно зависят от любых колебаний импорта, говорит эксперт.

«И, как стало известно вчера, Украина [на ближайшие дни из-за проблем с платежами] прекратила поставки через нефтепровод в эти государства. Для стран бывшего Варшавского блока такие ограничения означают большие проблемы с производством нефтепродуктов. Доставлять альтернативным способом нефть крайне сложно: до морского порта, а затем по суше — это долго, проблематично и дорого», — добавил Деев.

Выиграет ли от этого Россия

Для Москвы с экономической точки зрения не важно, кто именно перечисляет ей деньги. Поэтому ей в любом случае выгодны «серые» схемы продажи, продолжает аналитик AMarkets. Но в итоге текущие высокие цены на ресурсы не обеспечат России повышенные доходы.

«Падение российского экспорта газа в первом полугодии почти на 40%, а нефти — на 20% означает, что дорогое сырье просто компенсирует снижение объемов поставок. А Европа уже активно закупает ресурсы у США, Австралии, Катара, Норвегии и ОАЭ», — заключает Деев.