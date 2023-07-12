Платежный баланс России ушел в минус впервые за почти три года

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Счет текущих операций России в июне 2023 года оказался дефицитным — сальдо составило минус $1,4 млрд. Это следует из оценки ключевых агрегатов платежного баланса ЦБ, которую изучил РБК.

Агентство отмечает, что показатель, который отражает интегральную оценку всех операций резидентов России с нерезидентами, показал отрицательное значение впервые с августа пандемического 2020 года. В тот год дефицит счета текущих операций фиксировался на аналогичном уровне в $1,4 млрд.

По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений, что было связано в том числе с действием сезонного фактора: объявлением российскими компаниями дивидендов, — цитирует агентство регулятора.

По данным ЦБ, сальдо счета текущих операций во втором квартале 2023 года составило $5,4 млрд, в предыдущем квартале оно равнялось $14,8 млрд. Ниже данный показатель оказался в третьем квартале 2020 года — $3,8 млрд.

Ранее сообщалось, что акционеры «Газпрома» на годовом собрании не пришли к общему решению касательно вопросов о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2022 год. Совет директоров «Газпрома» прежде рекомендовал акционерам не утверждать дивиденды за 2022 год, поскольку за первое полугодие прошлого года были выплачены рекордные промежуточные дивиденды на сумму 1,208 трлн рублей.