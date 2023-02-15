Названы возможные санкции против Росбанка, «Тинькофф» и Альфа-Банка Эксперт Новопрудский объяснил, как будущие санкции могут отразиться на клиентах Росбанка, «Тинькофф» и Альфа-Банка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Санкции Евросоюза из готовящегося к принятию десятого пакета могут запретить западным банкам иметь дело с Росбанком, банком «Тинькофф» и Альфа-Банком и отключить последние от системы международных переводов SWIFT. Об этом NEWS.ru сообщил экономист Семен Новопрудский.

Санкции против Росбанка, «Тинькофф» и Альфа-Банка могут быть точно такими же, как против крупнейших российских банков, уже попавших в санкционные пакеты. То есть это запрет европейским банкам иметь с ними корреспондентские отношения и отключение от SWIFT, — говорит эксперт.

Новопрудский отмечает, что средства в иностранной валюте сейчас в российские банки лучше не класть: за их хранение могут быть введены комиссии, а обратно деньги можно будет получить только в рублях (и вряд ли по выгодному курсу).

Что же касается рублевых счетов и вкладов, то на них санкции не повлияют, говорит экономист.

Пополнять рублевую ликвидность эти банки могут как за счет своей деятельности внутри России, так и при необходимости за счет ЦБ. Санкции против российских банков мешают их внешнеторговым операциям, но не внутрироссийским, — объяснил аналитик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций. На этих новостях акции «Тинькофф» утром упали на 6%. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.