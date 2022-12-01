Названы средние цены на новогодние елки в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек на пластиковую ель в ноябре составил 3260 руб., а на живую ель — 2903 руб. Такие расчеты за 1–25 ноября привели NEWS.ru эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор данных с кассовых аппаратов по всей стране). Россияне пока стремятся экономить на подготовке к Новому году и чаще покупают не елки, а более мелкую праздничную атрибутику, говорят аналитики.

Средний чек на искусственную пластиковую ель — 3260 руб., это на 7% ниже, чем в 2021 году. Объем продаж в штуках стал ниже на 5%, в денежном выражении — на 17%. Средний чек на живую ель — 2903 руб., это на 2% ниже, чем в 2021 году. Объем продаж в натуральном выражении упал на 16%, в денежном — на 20%, — сообщили эксперты.

Чаще всего, выбирая искусственные елки, россияне предпочитают товары из Китая. Если же речь идет о настоящих деревьях, то около 95% продаж приходится на отечественные.

В свою очередь в маркетплейсе Ozon заявили, что средний чек за покупку искусственной елки на их сайте в ноябре равнялся 4 тыс. руб. и за год не изменился. На Wildberries популярнее всего были елки за 2,5–3 тыс. руб.

Подробнее о том, какие елки сегодня продают и как их выбирать, читайте в большом материале NEWS.ru.