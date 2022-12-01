Россияне закупают елки заранее: что происходит с ценами

Сегодня в российских городах открываются елочные базары, но маркетплейсы уже по итогам ноября отметили феноменальный рост продаж елок на 30–120% к показателям прошлого года. Из искусственных елей покупатели предпочитают китайские, а из живых— отечественные. Выросли ли цены на елки из-за ажиотажного спроса и как правильно их выбрать, рассказывает NEWS.ru.
Берут ли за спрос деньги
У компании Ozon продажи искусственных елок в ноябре выросли на треть по сравнению с ноябрем 2021 года. Но средний чек, как и в ноябре прошлого года, равен примерно 4 тыс. руб., сообщили NEWS.ru представители маркетплейса.
На Wildberries с 1 по 20 ноября россияне заказали на 120% больше елок, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании. Среди наиболее востребованных у покупателей моделей —- искусственные елки с имитацией снега и шишек высотой около 180–210 см и стоимостью около 2,5–3 тыс. руб.
А вот эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор данных с кассовых аппаратов по всей стране) отмечают сокращение трат россиян на подготовку к Новому году.
Потребители пока выборочно подходят к покупке новогодней атрибутики, предпочитая выбирать более бюджетные варианты, — рассказали NEWS.ru аналитики.
Средний чек на пластиковую ель составил 3260 руб., это на 7% меньше, чем в ноябре прошлого года. Средний чек на живую ель уменьшился на 2% — до 2903 руб. В целом россияне потратили на 17–20% меньше денег на елки, чем год назад.
В топе продаж искусственных елей товары из Китая, а почти все живые деревья — отечественного производства. Доля натуральных иностранных елей и сосен последние три года не превышает 5%, говорят эксперты — партнеры «Чек Индекса».
Натуральная vs искусственная
Глава благотворительной природоохранной организации «Наш фонд» Ольга Лакустова:
Живая ель, как ни странно, экологичнее искусственной. Деревья, которые продают на елочных базарах, выращивают в питомниках, созданных специально с этой целью. Для этого обычно используются земли, не пригодные для широкого применения. Перед Новым годом такие деревья вырубают и отправляют на елочные базары, а на их месте тут же высаживают новые, которые через несколько лет тоже отправятся на продажу. Искусственные ели плохи тем, что сделаны из пластика. Какие-то элементы имеют период распада в сотни лет, а какие-то вообще не разлагаются. Сторонники искусственных елей говорят, что такие деревья могут служить десятки лет. Но сегодня цены на них невысокие, поэтому их используют два-три года, а потом выбрасывают и заменяют более современными.
Импортная vs отечественная
Ландшафтный дизайнер Ольга Кутловская:
В наших питомниках в основном выращивают ель обыкновенную — это обычная елка, к которой мы все привыкли с детства, и сосну обыкновенную. У ели ярко выраженный хвойный запах, короткие и весьма колючие иголки. Форма кроны редкая, хотя в некоторых питомниках таким деревьям делают стрижку, что придает кроне правильную форму и делает ее более густой. Но у нее есть существенный минус — она быстро осыпается. Также в питомниках выращивают ель голубую (колючую). Ее хвоинки длиннее, иголки держатся дольше, и смотрится она более пушистой. Если же говорить про сосны, то длина хвои у них больше, чем у ели, а ствол ярче. Среди импортных деревьев чаще всего в продаже можно встретить пихту Нордмана, или датскую ель. Но на самом деле ее семена европейцы собирали на Кавказе. Хвоя у нее пышная, мягкая, темно-зеленого цвета. Ее главный плюс — стойкость. А минус — цена, которая может в несколько раз превышать стоимость российской ели.
Как правильно выбрать живую ель
Ольга Кутловская:
Хвоя у ели, сосны или пихты должна быть насыщенного цвета, держаться на ветке крепко и не осыпаться. Проведите рукой по ветке, попробуйте ее потрясти и погнуть: если она выглядит сухой и ломкой, а иголки имеют бледный и тусклый цвет, то от покупки следует отказаться. Дома, перед тем как ставить ель в воду или во влажный песок, следует срезать ножом 3–5 см коры внизу ствола. Так дерево дольше сохранит свою свежесть. Многие покупают новогодние деревья в горшке (как импортные, так и отечественные) в надежде на то, что потом они смогут вырастить их в своем саду. Не стоит на это надеяться. Такая ель просто дольше простоит. Пересадить ее в открытый грунт, конечно, можно, но ее приживаемость будет минимальна.
Как подобрать искусственную
Профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Чалых:
Елка должна быть нетусклой, неломкой, упругой и без неприятного химического запаха. На этикетке должны быть наименование фирмы-изготовителя и название материала. Елки изготавливают из полимеров — либо из полиэтилена, либо из поливинилхлорида. Важным показателем безопасности считается низкая горючесть. Для снижения горючести полимеров в них вводят антипирены, которые препятствуют быстрому распространению пламени и снижают токсичность продуктов горения. С этих позиций лучше выбрать полиэтиленовую елку, потому что продукты горения полиэтилена малотоксичные, напоминают запах парафиновой свечи. Новая поливинилхлоридная елка может иметь небольшой остаточный запах пластификаторов, которые делают полимер более мягким. Загорается полимер с трудом и обладает свойством самозатухания. Добровольный сертификат на любой показатель качества или добровольный пожарный сертификат будет для такой покупки преимуществом.