Россияне закупают елки заранее: что происходит с ценами Как правильно выбрать главный атрибут Нового года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня в российских городах открываются елочные базары, но маркетплейсы уже по итогам ноября отметили феноменальный рост продаж елок на 30–120% к показателям прошлого года. Из искусственных елей покупатели предпочитают китайские, а из живых— отечественные. Выросли ли цены на елки из-за ажиотажного спроса и как правильно их выбрать, рассказывает NEWS.ru.

Берут ли за спрос деньги

У компании Ozon продажи искусственных елок в ноябре выросли на треть по сравнению с ноябрем 2021 года. Но средний чек, как и в ноябре прошлого года, равен примерно 4 тыс. руб., сообщили NEWS.ru представители маркетплейса.

На Wildberries с 1 по 20 ноября россияне заказали на 120% больше елок, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании. Среди наиболее востребованных у покупателей моделей —- искусственные елки с имитацией снега и шишек высотой около 180–210 см и стоимостью около 2,5–3 тыс. руб.



А вот эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор данных с кассовых аппаратов по всей стране) отмечают сокращение трат россиян на подготовку к Новому году.

Потребители пока выборочно подходят к покупке новогодней атрибутики, предпочитая выбирать более бюджетные варианты, — рассказали NEWS.ru аналитики.

Средний чек на пластиковую ель составил 3260 руб., это на 7% меньше, чем в ноябре прошлого года. Средний чек на живую ель уменьшился на 2% — до 2903 руб. В целом россияне потратили на 17–20% меньше денег на елки, чем год назад.



В топе продаж искусственных елей товары из Китая, а почти все живые деревья — отечественного производства. Доля натуральных иностранных елей и сосен последние три года не превышает 5%, говорят эксперты — партнеры «Чек Индекса».

Натуральная vs искусственная

Глава благотворительной природоохранной организации «Наш фонд» Ольга Лакустова:

Живая ель, как ни странно, экологичнее искусственной. Деревья, которые продают на елочных базарах, выращивают в питомниках, созданных специально с этой целью. Для этого обычно используются земли, не пригодные для широкого применения. Перед Новым годом такие деревья вырубают и отправляют на елочные базары, а на их месте тут же высаживают новые, которые через несколько лет тоже отправятся на продажу. Искусственные ели плохи тем, что сделаны из пластика. Какие-то элементы имеют период распада в сотни лет, а какие-то вообще не разлагаются. Сторонники искусственных елей говорят, что такие деревья могут служить десятки лет. Но сегодня цены на них невысокие, поэтому их используют два-три года, а потом выбрасывают и заменяют более современными.

Импортная vs отечественная

Ландшафтный дизайнер Ольга Кутловская:

В наших питомниках в основном выращивают ель обыкновенную — это обычная елка, к которой мы все привыкли с детства, и сосну обыкновенную. У ели ярко выраженный хвойный запах, короткие и весьма колючие иголки. Форма кроны редкая, хотя в некоторых питомниках таким деревьям делают стрижку, что придает кроне правильную форму и делает ее более густой. Но у нее есть существенный минус — она быстро осыпается. Также в питомниках выращивают ель голубую (колючую). Ее хвоинки длиннее, иголки держатся дольше, и смотрится она более пушистой. Если же говорить про сосны, то длина хвои у них больше, чем у ели, а ствол ярче. Среди импортных деревьев чаще всего в продаже можно встретить пихту Нордмана, или датскую ель. Но на самом деле ее семена европейцы собирали на Кавказе. Хвоя у нее пышная, мягкая, темно-зеленого цвета. Ее главный плюс — стойкость. А минус — цена, которая может в несколько раз превышать стоимость российской ели.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как правильно выбрать живую ель

Ольга Кутловская:

Хвоя у ели, сосны или пихты должна быть насыщенного цвета, держаться на ветке крепко и не осыпаться. Проведите рукой по ветке, попробуйте ее потрясти и погнуть: если она выглядит сухой и ломкой, а иголки имеют бледный и тусклый цвет, то от покупки следует отказаться. Дома, перед тем как ставить ель в воду или во влажный песок, следует срезать ножом 3–5 см коры внизу ствола. Так дерево дольше сохранит свою свежесть. Многие покупают новогодние деревья в горшке (как импортные, так и отечественные) в надежде на то, что потом они смогут вырастить их в своем саду. Не стоит на это надеяться. Такая ель просто дольше простоит. Пересадить ее в открытый грунт, конечно, можно, но ее приживаемость будет минимальна.

Как подобрать искусственную

Профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Чалых: