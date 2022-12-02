Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 7 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара во время торгов на МосБирже поднялся выше 62 рублей впервые с 7 ноября, следует из данных торговой площадки. В 18:32 мск курс американской валюты прибавлял 0,87%, достигнув отметки в 62,02 рубля.

К 18:34 мск рост валюты замедлился до 61,92 рубля (+0,74%), однако в 18:43 мск вновь перевалил за 62 рубля, торговавшись за 62,035 за единицу. Вместе с этим евро рос на 0,92% и достиг отметки в 64,99 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал планирующим на новогодние праздники поехать за границу россиянам успеть купить валюту до 5 декабря. Он напомнил, что с этого дня в силу вступит новое ограничение Евросоюза в отношении российской нефтяной отрасли, что может отразиться на курсе рубля.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в ноябре предупредил, что ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду и последующему укреплению доллара США. Он посоветовал россиянам в этой связи хранить часть своих сбережений в иностранной валюте, желательно — дружественных стран, поскольку, по его словам, усиливающийся доллар и евро сохраняют свою токсичность.