Курс доллара на МосБирже превысил 91 рубль Курс доллара на МосБирже превысил 91,1 рубля впервые с 11 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара в ходе открытия торгов на МосБирже превысил 91 рубль впервые с 11 декабря, свидетельствуют данные валютных торгов. В 07:00 по московскому времени американская валюта, прибавив в цене 0,25%, торговалась на бирже по 91,1875 рубля. Позже доллар потерял 0,10% и стоил 90,87 рубля.

Курс евро не изменился и торговался на уровне 99,66 рубля. Курс юаня также не изменился и составил 12,743 рубля.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что к концу 2024 года доллар будет стоить 110 рублей, а евро — 120 рублей. По словам эксперта, курс рубля начнет снижаться весной, когда перестанут действовать меры валютного контроля — обязательная продажа иностранной выручки экспортерами на российском рынке. Эта мера была введена с целью недопущения дефицита долларов и евро в стране.

6 декабря, курс евро преодолел планку в 100 рублей, при этом доллар в ходе торгов на МосБирже поднимался выше 93 рублей впервые с 3 ноября. 15 декабря, на момент публикации этой новости, доллар на бирже стоит 89,72 рубля, а евро — 98,42 рубля.

Эксперты в беседе с NEWS.ru неоднократно отмечали, что российские власти могут опустить курс доллара до 85 рублей и ниже за несколько месяцев до выборов президента, которые пройдут 17 марта 2024 года. Для этого государственные ведомства и экспортеры будут предпринимать максимальные усилия и тратить большие деньги, продавая на рынке иностранную валюту и тем самым сбивая ее курс.