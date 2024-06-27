Как взять микрозаем и не стать жертвой коллекторов: советы финансистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае 2024 года микрофинансовые организации (МФО) одобрили россиянам 81,4 млрд рублей займов — рекордный за полтора года объем. Эксперты ждут дальнейшего роста выдачи микрокредитов на фоне растущего спроса. NEWS.ru рассказывает, чем такие займы отличаются от банковских кредитов, почему могут быть опасны и о чем еще важно знать, прежде чем за ними обращаться.

Как выросло число выданных микрозаймов в мае

Российские МФО в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объем займов. Об этом пишет РБК со ссылкой на сатитистику двух бюро кредитных историй. По данным «Скоринг Бюро», клиенты-физлица получили ссуды на 81,4 млрд рублей. По сравнению с апрелем в денежном выражении выдачи выросли на 9,9%, а в количественном — на 13,8%. При этом в годовом выражении объем одобренных кредитов увеличился почти на 41,8%.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали, что россияне в последний месяц весны получили 3,4 млн кредитов на 44,6 млрд рублей. В количественном измерении рост составляет 4,6%, в денежном — 6,7%. Год к году объем выдачи подскочил на 16,4%.

Как это было в 2023 и 2022 годах

В 2023 году, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в России выдали рекордный объем микрокредитов, который достиг триллиона рублей. По сравнению с 2022 годом прирост составил 30%. А в позапрошлом году выдача выросла на 22%. И уже в 2023-м темы кредитования стали еще более внушительными. На этом фоне суммарная прибыль российских микрофинансовых организаций (МФО) выросла до рекордной отметки в 57 миллиардов рублей, писал «Коммерсант».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

И все это несмотря на ужесточение регулирования рынка МФО. В 2023 году были введены макропруденциальные лимиты, которые ограничивают выдачу займов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН — отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). Но микрофинансовые организации смогли адаптироваться к новым требованиям: крупные игроки стали растягивать сроки микрозаймов «до зарплаты» (в классическом варианте это займы до 30 тыс. рублей на срок не более 30 дней) до предельно возможных шести месяцев. Тем самым они смогли выполнить регуляторные требования без снижения выдач.

По итогам 2024 году число оформленных микрозаймов в России увеличится еще на 25%, прогнозируют аналитики.

Почему растет объем выдачи микрокредитов

Основная причина роста выдач микрозаймов — высокий спрос со стороны населения. Со своей стороны МФО пытаются собрать побольше заемщиков, прежде чем их работу зарегулируют еще сильнее. Дело в том, что с июля в России изменятся правила расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Участников рынка обяжут получать информацию о финансовой нагрузке клиента не в одном, а во всех квалифицированных бюро кредитных историй.

Объясняя увеличение выдач микрозаймов, эксперты также ссылаются на банковские МФО, куда направляют заемщиков, которым не дали кредит в самом банке.

Основной же спрос на микрокредиты формируется за счет постоянных клиентов, которых, по оценкам специалистов, на рынке почти 55%. Но и новых заемщиков становится все больше. Так, 8% россиян, которые в первом квартале получили микрозайм в МФО, прежде никогда не обращались в такие организации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем микрозаймы отличаются от банковских кредитов

Главные отличия микрозайма от классического кредита: небольшая сумма, короткий срок, высокие проценты и простота в оформлении. Кредит выдает банк, а микрозайм оформляют в МФО.

Как правило, банк выдает деньги на срок от одного года до семи лет, иногда на полгода или до десяти лет. При этом клиент может досрочно погасить задолженность. В МФО можно взять деньги на пару недель или даже несколько дней — в среднем микрозайм выдается на срок от трех дней до месяца, хотя некоторые МФО предлагают деньги на срок до полугода. Банки вправе выдавать кредит на любые суммы — от нескольких десятков тысяч до десятков миллионов рублей. МФО ограничены суммой 1 млн рублей (а микрокредитные компании могут выдавать займы до 500 тыс. рублей). Но обычно к ним обращаются за небольшими суммами «до зарплаты».

Предельная ставка по банковскому кредиту не может превысить среднерыночную более чем на треть. У МФО ставки в разы выше. Например, до 1 июля 2023 года максимально высокая ставка могла достигать 365% годовых, а сейчас она не может превышать 292% годовых (0,8% в день).

В банке получить кредит сложнее, чем в МФО. Взять микрозайм можно даже с плохой кредитной историей или с наличием открытых кредитов в других организациях. При этом процедура его оформления значительно проще, чем получение кредита.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Чем микрозаймы могут быть опасны

Услугами МФО, как правило, пользуются россияне, которым по разным причинам отказали в кредите банки. А ряду граждан просто удобнее получить деньги «здесь и сейчас» без лишних хлопот. Но порой это выходит для заемщика боком, ведь займы в МФО отличает их дороговизна. В том числе по этой причине здесь так много проблемных долгов.

«На самом деле микрозаймы — это достаточно опасная для населения история. Нужно иметь высокий уровень финансовой дисциплины, чтобы один такой займ не превратился в несколько, и своевременно по графику вносить платежи», — предупреждает в беседе с NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По словам эксперта, иногда случается так, что банк не одобряет кредит, а МФО выдает. И это для некоторых клиентов становится «ловушкой», говорит Ермилова.

Не стоит забывать и про внушительные штрафы и пени за несвоевременное погашение задолженности. Еще один подводный камень — «теневые МФО»: нелегальные кредиторы, работающие вне закона. Они могут начислять астрономические проценты и применять запрещенные методы взыскания долгов.

Как брать мирозаймы, чтобы не разориться

Большое количество микрозаймов может привести к негативным последствиям, поэтому если у вас нет стабильного дохода, микрозайм точно не для вас, говорит Ермилова. «Чтобы не переплачивать, не стоит в эмоциональном порыве влезать в такой долг, который в дальнейшем может оказаться неподъемным», — советует она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению кандидата экономических наук, преподавателя школы бизнеса «Синергия» Даниила Петухова, микрозаймы можно брать только в крайнем, безвыходном случае, например, когда требуется что-то срочно оплатить (к примеру, лечение). «Но при этом должна быть четкая перспектива на получение скорых денег, зарплаты, возврата долга и т. п. Во всех остальных случаях это вредно и не нужно», — отмечает эксперт. Петухов советует заранее рассчитывать свой бюджет и жить по средствам.

Также эксперты рекомендуют рассмотреть любые другие способы решения финансового вопроса — обращение за помощью к друзьям или родственникам или к более надежным источникам финансирования — к примеру, к банковской кредитке с небольшим лимитом.

Наконец, при подписании с МФО договора о займе необходимо внимательно изучить все пункты, в том числе сноски. Документ должен содержать информацию о сумме договора, которую клиент получит на руки, и о процентной ставке. Особое внимание нужно обращать на стоимость займа — итоговую сумму, которую нужно будет вернуть.

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