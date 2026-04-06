Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 08:05

Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов

Депутат Чаплин: с 1 апреля переплату по краткосрочным займам снизили до 100%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 апреля вступили в силу изменения, которые снижают максимальную переплату по краткосрочным потребительским кредитам сроком до 12 месяцев до 100% от размера основного долга, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это означает, что заемщик в конечном итоге заплатит МФО максимум вдвое больше взятой суммы.

С 1 апреля вступили в силу важные изменения Федерального закона № 284-ФЗ, которые снижают максимальную переплату по краткосрочным потребительским кредитам и займам сроком до одного года с 130% до 100% от суммы основного долга. Это означает, что даже с учетом всех процентов, комиссий, штрафов и пеней заемщик в конечном итоге заплатит максимум вдвое больше взятой суммы, — сказал Чаплин.

Он отметил, что ранее существовавший лимит позволял МФО требовать с граждан до 230% от тела долга. По его словам, это приводило к попаданию людей в долговую кабалу.

Ранее существовавший лимит переплат по краткосрочным кредитам в 130% фактически позволял микрофинансовым организациям требовать с граждан до 230% от тела долга с учетом начислений. Это нередко приводило к попаданию людей в долговую кабалу, когда сумма к возврату превышала первоначальный заем более чем в два с лишним раза. Новое ограничение жестко фиксирует потолок совокупных платежей: если человек взял в долг 30 тыс. рублей, максимальная сумма, которую с него могут потребовать к возврату, составит не более 60 тыс. рублей, — подчеркнул Чаплин.

Он отметил, что закон одновременно вводит поэтапные ограничения на количество так называемых дорогих займов. По его словам, с 1 октября МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью свыше 200% годовых, а с апреля 2027 года вступит в силу правило «один дорогой заем в одни руки».

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что в России следует полностью запретить работу микрофинансовых организаций. По его словам, высокие процентные ставки загоняют людей в долговую яму, откуда им крайне трудно выбраться.

Власть
россияне
кредиты
МФО
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Московский регион вернулись утренние заморозки
В Госдуме обратились к странам, поддерживающим Украину
Володин объяснил, почему переживающему кризис ЕС нужна Украина
В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Появились новые подробности состояния отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.