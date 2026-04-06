Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов Депутат Чаплин: с 1 апреля переплату по краткосрочным займам снизили до 100%

С 1 апреля вступили в силу важные изменения Федерального закона № 284-ФЗ, которые снижают максимальную переплату по краткосрочным потребительским кредитам и займам сроком до одного года с 130% до 100% от суммы основного долга. Это означает, что даже с учетом всех процентов, комиссий, штрафов и пеней заемщик в конечном итоге заплатит максимум вдвое больше взятой суммы, — сказал Чаплин.

Ранее существовавший лимит переплат по краткосрочным кредитам в 130% фактически позволял микрофинансовым организациям требовать с граждан до 230% от тела долга с учетом начислений. Это нередко приводило к попаданию людей в долговую кабалу, когда сумма к возврату превышала первоначальный заем более чем в два с лишним раза. Новое ограничение жестко фиксирует потолок совокупных платежей: если человек взял в долг 30 тыс. рублей, максимальная сумма, которую с него могут потребовать к возврату, составит не более 60 тыс. рублей, — подчеркнул Чаплин.

Он отметил, что закон одновременно вводит поэтапные ограничения на количество так называемых дорогих займов. По его словам, с 1 октября МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью свыше 200% годовых, а с апреля 2027 года вступит в силу правило «один дорогой заем в одни руки».

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что в России следует полностью запретить работу микрофинансовых организаций. По его словам, высокие процентные ставки загоняют людей в долговую яму, откуда им крайне трудно выбраться.