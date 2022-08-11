Инвестор рассказал о защите крепкого рубля Инвестор Бабин заявил, что единственной защитой рубля остаются высокие цены на нефть и газ

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что сравнительно дорогие нефть и газ, как и прочие сырьевые товары, остаются чуть ли не единственной защитой рубля от геополитических и санкционных рисков. Вторую неделю у доллара не получается серьёзно оторваться от уровня 60 рублей, отметил он в беседе в агентством ПРАЙМ.

Вероятно, такая динамика отражает появление сбалансированности российского валютного рынка. С одной стороны, предложение инвалюты сокращается под воздействием уменьшения экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен. С другой стороны, импорт постепенно увеличивается, — считает Бабин.

По мнению эксперта, ослабление рубля возможно, когда закончится поддержка нефтяных цен.

Ранее стало известно, что Дмитрий Бабин заявил: рубль всё ещё поддерживают положительное сальдо торгового баланса, а также значительный доход, получаемый компаниями от экспорта. Ситуацию может изменить серьёзная рецессия, которая понизит спрос на энергоносители, отметил он. Бабин напомнил, что на поддержку рубля влияет перевес предложения валюты над спросом.