Глава «Гознака» назвал сроки возвращения в оборот мелких купюр Глава «Гознака»: пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году

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Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году, сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. По его словам, Банк России сможет выпускать купюры в пять и десять рублей в обращение в тех регионах, где возникнет нехватка монет: перевозить купюры легче, чем монеты, а сами монеты стали меньше возвращаться в оборот, что требует дополнительных усилий по их чеканке. Однако говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей «в данную секунду», не принято.

Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме, — уточнил генеральный директор «Гознака».

Трачук добавил, что банкноты низких номиналов не предназначены для крупных расчетов и хранения и будут распространены в основном локально. Поэтому в каких-то регионах увеличение их числа в обращении будет малозаметным.

Ранее финансист Владимир Гамза предположил, что возвращение в оборот мелких бумажных банкнот номиналом в 5 и 10 рублей было бы полезным для россиян, если бы из оборота убрали металлические копейки. По его мнению, такие купюры могли бы стать достойной заменой «мелочи», которой активно пользуются в России.