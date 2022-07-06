Евро взлетел до 66 рублей Евро на старте торгов достиг 66 рублей впервые с 3 июня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс евро на страте торгов превысил 66 рублей впервые с 3 июня, свидетельствуют данные Московской Биржи. Курс доллара при этом пробивает отметку в 64 рубля впервые с 30 мая. Индекс МосБиржи на открытии торговой сессии поднимается на 0,02%, а индекс РТС — на 0,05%.

Доллар расчетами «завтра» на 10:20 мск растет на 2,66 рубля, до 63,91 рубля. Немногим ранее американская валюта поднималась до 64,95 рубля. Евро тем временем прибавляет 2,21 рубля, до 65,81 рубля (подскакивал до 66,65 рубля).

Сутками ранее курс евро превысил 62 рубля впервые с 10 июня. Доллар при этом достиг 60 рублей впервые с 8 июня. Также, по данным на 5 июня, европейская валюта ослабела к американской до отметки ниже $1,03 впервые с декабря 2002 года.

Накануне президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров заявил, что несмотря на то что за последние три сессии рубль потерял более 15% стоимости, его текущий курс остается достаточно крепким. При этом его волатильность настолько высока, что в ближайшие дни одинаково можно ожидать как роста доллара выше 70 рублей, так и нового витка укрепления курса рубля, добавил он.