Эксперт дал советы по покупке биткоина на волне его роста Аналитик Антонов порекомендовал россиянам вложить в криптовалюты 3—5% свободных денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В растущие сегодня криптовалюты можно вложить 3–5% денег, свободных для инвестиций, заявил NEWS.ru финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. 16 февраля первая криптовалюта мира показала максимальный уровень за полгода, поднявшись в моменте до $24,9 тыс. Вслед за ней начали расти и другие криптовалюты.

Биткоин продолжает активный рост, и с 1 января его стоимость увеличилась уже почти на 50%. При грамотной и взвешенной инвестиционной стратегии стоит инвестировать 3–5% из имеющихся свободных средств в криптовалюты при условии ярко выраженного растущего рынка. Весьма привлекательным сегодня смотрятся инвестиции в майнинг, — сказал эксперт.

Антонов отмечает: если биткоин будут активно покупать и его курс пройдет психологическую отметку в $25 тыс., это событие откроет дорогу к зоне в $29–30 тыс. И если скорость укрепления биткоина сохранится, то уровень в $30 тыс. будет достигнут к середине марта. Однако 22 марта нужно будет следить за заседанием ФРС США (при поднятии базовой ставки американского центробанка курсы криптовалют могут просесть). Также на курсы криптовалют будут влиять статданные о рынке труда и инфляции в США за февраль.

С открытия торгов и до 11:04 мск курс биткоина вырос на 11,7%, до $24,6 тыс., курс эфира поднялся на 8,5%, до $1,68 тыс., курс риппла — на 4,39%, до $0,39951.

В то же время в последний год, как уже писал NEWS.ru, криптоиндустрию беспокоят закрытия крупных бирж и претензии госорганов США к тем или иным площадкам. В декабре 2022 года стало известно о претензиях Минюста США к Binance, а также к ее основателю Чанпэну Чжао. Расследование в отношении Binance, по данным журналистов Reuters, началось еще в 2018 году, площадку подозревают в несоблюдении законов об отмывании денег.