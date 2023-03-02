Экономист предсказал судьбу доллара в марте Экономист Григорьев заявил, что в марте доллар может укрепиться до 77 рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В марте доллар может укрепиться до 77 рублей, такой прогноз в беседе с Lenta.ru дал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его словам, это связано с уменьшением экспорта и ростом импорта, а также с санкциями.

Максимальное движение вверх-вниз, я думаю, возможно в пределах одного-двух рублей от текущего курса. То есть рубль может ослабнуть максимум до 76,5–77 и может укрепиться до показателей 73–74, — заявил Григорьев.

Зависимость курса от повышения импорта и снижения экспорта эксперт объяснил следующим образом: первое толкает вверх спрос на иностранную валюту, а второе снижает поступление иностранных средств.

Кроме того, Григорьев указал, что в десятый пакет западных санкций был включен ряд крупных банков, у которых много клиентов, это тоже способствует ослаблению нацвалюты и укреплению доллара.

По состоянию на утро 2 марта доллар торгуется на уровне 75 рублей.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что рубль в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году.