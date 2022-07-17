Экономист назвал новую «красную линию» для рубля Экономист Сыроваткин: доллар по 50 рублей является условной красной линией для Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что вербальные интервенции властей России и их реальные шаги по ограничению укрепления рубля, показывают некую «красную линию» для курса российской валюты. При этом она является условной, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт «Открытие Research» указал на ужесточение риторики чиновников, которая наблюдается тогда, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.

Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», — предположил аналитик.

Сыроваткин добавил, что рубль находится в свободном плавании, все еще его никто не таргетирует. Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар.

Однако вопрос — как туда вернуться — остается открытым, — подчеркнул экономист.

Ранее стало известно, что первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин заявил: в ближайшие месяцы удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля прекратят влиять на цены в России. Это потребует аккуратности кредитно-денежной политики, но не является препятствием для дальнейшего снижения ключевой ставки, отметил он.