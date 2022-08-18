Доставка продуктов. Сравниваем популярные сервисы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наверное, многим из детства знаком образ уставшей мамы, которая вынуждена после работы тащить тяжелые сумки с продуктами домой. Технический прогресс не стоит на месте, и сегодня сервисы доставки продуктов могут избавить человека от этой нелегкой необходимости. Теперь жителю мегаполиса, который ценит свое время, достаточно выбрать продукты онлайн и уже через пару часов их привезут прямо домой (современные мамы наверняка очень довольны).

В этом материале мы решили сравнить сервисы доставки продуктов и определить самый выгодный и удобный. Для обзора возьмем три популярных сервиса: «Утконос», «СберМаркет» и «Яндекс.Лавка». Корзина будет состоять из довольно обычного, но сбалансированного набора продуктов на неделю: хлеб, макароны, мясо, молоко, яйца, овощи, фрукты и сок со сладостями на десерт. Оценивать будем то, насколько удобно пользоваться сервисом, ассортимент, качество обслуживания и стоимость одних и тех же товаров. Также обратим внимание на скорость доставки и наличие разных бонусов и купонов от сервиса.

«Утконос»

Это старейший сервис доставки продуктов в России, который появился еще в начале нулевых. Сервис идет в ногу со временем, обзавелся мобильным приложением и вообще выглядит круто. На главной странице нас встречает 20-процентная скидка на первые два заказа. Приятно.

Ассортимент достаточно широкий, цены в среднем как у всех, сэкономить можно за счет скидок и промокодов. Но есть минимальная стоимость заказа — 350 рублей для быстрой доставки и 750 рублей для доставки ко времени. Стандартный набор продуктов обошелся нам в 1443,2 рубля.

Батончик Snickers Super шоколадный 80 г — 70 руб.

Сок Rich Апельсин 100% восстановленный с мякотью 1 шт — 154 руб.

Бананы зеленые 1,5–2,0 кг — 158 руб.

Томаты РОСТ «Фламенко» сливовидные 450 г — 119 руб.

Огурцы «Луховицкие» грунтовые 0,6–0,8 кг — 95,20 руб.

Яйцо куриное «Окское» С1 белое столовое 10 штук — 96 руб.

Молоко «Домик в деревне» пастеризованное 2,5% 930 мл — 77 руб.

Гуляш из говядины «Мясо есть!» Халяль охлажденный 400 г — 380 руб.

Макароны Barilla № 5 Spaghetti 450 г — 112 руб.

Батон «Коломенское» нарезной 400 г в нарезке — 52 руб.

Итого: 1443,20 рубля.

При заказе обнаружили несколько особенностей. В частности, минеральную воду можно заказать только большой упаковкой. Ближайшая доставка в пределах МКАД на момент контрольной закупки была доступна через пять часов, что не очень удобно. Стоимость доставки — 99 рублей. Если заказывать с доставкой на поздний вечер, это будет стоить 49 рублей.

«СберМаркет​»

«СберМаркет» — это сервис, где можно выбрать магазин, из которого вам привезут продукты. Из-за этого время выполнения заказа может отличаться. Зато клиент получает огромный ассортимент продуктов из самых популярных магазинов. По адресу редакции NEWS.ru в сервисе представлены «Метро», «Ашан», «Магнит», «Окей», «Фуд-сити», «Дикси», «Лента», «Глобус» и многие другие. «Глобус», кстати, особенно порадовал, поскольку эти магазины как правило находятся за городом и поездки в них отнимают много времени. Выбор действительно очень большой, но для эксперимента мы решили закупить продукты в гипермаркете «Ашан», который часто посещаем офлайн.

Итак, мы взяли:

Гуляш говяжий без кости «Эколь» охлажденный 400 г — 326,99 руб.

Батончик Snickers Супер 80 г — 52,90 руб.

Огурцы короткоплодные 0,45 кг — 79,90 руб.

Сок Rich Апельсин 100% восстановленный с мякотью 1 шт — 180,02 руб.

Молоко 1,5% пастеризованное 930 мл «Простоквашино» — 74,49 руб.

Помидоры сливовидные «Фламенко» красные средние 0,3 кг — 29,97 руб.

Бананы 1,5 кг — 104,25 руб.

Яйцо куриное «Окское» С1 10 шт — 111,99 руб.

Макаронные изделия Barilla Spaghetti № 5 Спагетти 450 г — 119,49 руб.

Хлеб «Щелковохлеб» Батон «Щелковский» в нарезке 380 г — 37,49 руб.

Итого: 1169,92 рубля.

Гуляш говяжий «Мясо есть!» мы не нашли, поэтому заменили аналогичным по весу продуктом компании «Эколь».

Сейчас будет небольшой спойлер: это самая экономичная корзина в обзоре. Особенно порадовала цена на овощи и фрукты. По опыту можем сказать, что привозят действительно хорошие продукты. Если же вдруг есть вопросы к качеству или в заказе чего-то не хватает, деньги легко вернуть через службу поддержки. Персонал вежливый, сотрудники пытаются помочь.

Доставка для заказов до семи тысяч рублей будет стоить 229 рублей, свыше семи тысяч — 159 рублей. Но даже с учетом доставки общая сумма оказалась меньше, чем у конкурентов. Продукты могут привезти как сразу (обычно это занимает пару часов), так и ко времени. Также пользователям доступна бесплатная услуга самовывоза.

«Яндекс.Лавка»

Это сервис доставки продуктов, который тесно интегрирован в экосистему «Яндекса». К примеру, в приложении «Яндекс Go», помимо доставки продуктов, можно заказать еду из ресторана, взять каршеринг, такси или самокат. Однако мы все же воспользовались веб-версией «Яндекс.Лавки». Интерфейс здесь очень приятный, навигация удобная. Однако некоторых продуктов не оказалось. К примеру «Окское» яйцо С1 мы не нашли, поэтому пришлось заменить его продуктом под брендом «Лавки». В остальном ассортимент широкий, есть из чего выбрать.

Ба­тон­чик Snickers Super шо­ко­лад­ный 80 г — 85 руб.

Огур­цы «Лу­хо­виц­кие» 500 г — 79 руб.

Сок Rich апель­си­но­вый 1 л — 193 руб.

Мо­ло­ко 2,5% «Про­сто­ква­ши­но» 930 мл — 75 руб.

По­ми­до­ры сли­во­вид­ные 450 г — 99 руб.

Спе­лые ба­на­ны 1,1 кг — 129 руб.

Яйца С1 «Из Лав­ки» 10 шт. — 109 руб.

Спа­гет­ти Barilla Spaghetti № 5 450 г — 110 руб.

Ба­тон на­рез­ной «Че­рё­муш­ки» на­рез­ка 400 г — 49 руб.

Гу­ляш из го­вя­ди­ны «Мясо есть!» ха­ляль ·400 г — 349 руб.

Итого: 1566 рублей.

По нашему адресу продукты обещают привезти за 20–30 минут, что очень неплохо. Стоимость доставки по нашему адресу — 289 рублей.

Выводы

Целью обзора было определить самый выгодный сервис доставки. По этому параметру однозначным победителем стал «СберМаркет». Стоимость продуктов здесь оказалась ниже, чем у конкурентов. Особенно разница в цене будет заметна при крупной закупке продуктов на неделю. Кроме того, у «СберМаркета» оказался самый широкий ассортимент за счет множества магазинов-партнеров.

Второе место занял сервис «Утконос». Здесь порадовало наличие приветственных скидок и возможность заказа от 350 рублей. При этом в наличии не было некоторых товаров. «Яндекс.Лавка» оказалась на третьем месте нашего рейтинга из-за более высоких цен и отсутствия некоторых товаров. Из однозначных преимуществ сервиса — быстрая доставка и удобное приложение.