Доллару предсказали падение из-за снижения спроса в России Аналитик Михайлова: доллар США будет слабеть из-за санкций и снижения спроса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе доллар США вместо традиционного укрепления будет слабеть, это произойдет из-за антироссийских санкций и снижения спроса на него в РФ, заявила агентству ПРАЙМ руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. По ее словам, незаконные ограничения в отношении России поставили под угрозу репутацию американской валюты.

Эксперт отметила, что против доллара играют сокращение импорта в Россию, снижение объемов перемещения трансграничного капитала и сокращение туристического потока.

Все эти факторы негативно влияют на доллар США и снижают значимость доллара на валютном рынке, — сказала она.

Михайлова добавила, что снижению стоимости американской валюты также способствуют рост расчетов в нацвалютах в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что влияние США в экономике и политике сокращается, а уход от доллара является мировой тенденцией, но совсем с мировой арены он не исчезнет. Даже если роль США на мировой арене будет ослаблена, доллар все равно продолжит занимать значительное место в расчетах и платежах.