Центробанк обновил курсы валют на 14 сентября Центробанк России повысил курс доллара до 95,97 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России обновил курсы иностранной валюты на четверг, 14 сентября, повысив курс доллара до 95,97 рубля. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, курсы евро и юаня также выросли. Они стоят 103,1 рубля и 13,17 рубля соответственно.

Стоимость валют на Московской Бирже отличается от данных Центробанка. Курс доллара на 16:09 мск составлял 96,51 рубля, евро — 103,74 рубля, юаня — 13,24 рубля.

Учетные цены на драгоценные металлы также выросли. Так, ЦБ оценивает грамм золота в 5889 рублей, серебра — в 70,66 рубля, платины — в 2777 рублей. Стоимость одного грамма палладия выросла до 3740 рублей. Инфляция оценивается в 5,2%, цель остается прежней и составляет 4%.

Экономист Дмитрий Потапенко ранее заявил, что показатели инфляции в России расходятся со статистикой Минфина и Центробанка. По его словам, в реальности она достигает 25–35%. По мнению специалиста, на предстоящем заседании совета директоров ЦБ РФ, которое состоится 15 сентября, будет вновь принято решение о повышении ключевой ставки. Это может негативно отразиться на бизнесе и простых гражданах, так как кредиты станут более недоступными. Вместе с тем рост ключевой ставки также может ликвидировать бум на ипотечные кредиты.