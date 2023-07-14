Цене на отечественное пиво предрекли сильный рост Эксперт Лебединская: российское пиво может подорожать к осени на 10-20% из-за слабого рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Произведенное в России пиво может вырасти в цене к осени на 10-20% из-за ослабления рубля. Об этом NEWS.ru заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Это произойдет из-за того, что при слабом рубле выгодно будет продавать зерно за границу, поэтому на внутреннем рынке его станет меньше. Следовательно, для российских потребителей и производителей оно станет более дефицитным, чем раньше, и подорожает.

Приготовленное в России пиво может вырасти в цене к осени на 10–20%. Активно растут цены на зерно, соответственно, осенью удорожание ждет всю продукцию, при производстве которой оно необходимо. Зерно, как и другие продукты, привязано к курсу рубля. И чем привлекательнее экспорт зерна, тем выше цены на внутреннем рынке в силу недостаточности зерна на нем. Отсюда и рост цен на пиво и другие зерносодержащие продукты, — сказала Лебединская.

Кроме того, продукты будут дорожать из-за общего сезонного фактора повышения цен осенью, говорит эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщил, что за полгода курс доллара к рублю поднялся на 30%, за то же время некоторые продукты, по данным Росстата, стали дороже на 12-125%. В ряде случаев это подорожание объясняется исключительно сезонным фактором. А вот ослабление рубля может привести к повышению стоимости зарубежных продуктов. К примеру, импортных деликатесов и фруктов. Все подробности — в материале.