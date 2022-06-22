ЦБ захотел изменить тарифы ОСАГО из-за роста цен на запчасти

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Банк России предложил увеличить на 26% коридор базового тарифа ОСАГО для большинства автовладельцев из-за подорожания запчастей. Как сказано в сообщении на сайте регулятора, это позволит страховщикам точнее учитывать риски автовладельцев.

Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1,646–7,535 тысячи рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские автодилеры начали всё чаще отказывать клиентам в ремонте находящихся на гарантии машин и те подают судебные иски по таким фактам. Эксперты признают, что в текущих условиях институт гарантии стал во многом теоретическим, и рекомендуют автовладельцам возвращать сломанные машины дилерам по актуальной стоимости.

О невозможности получить гарантийное обслуживание сообщили и владельцы машин Renault, заявляя, что ни в московских, ни в региональных сервисах не могут предоставить оригинальные запчасти, которые можно ставить на авто по протоколу. В АвтоВАЗе заявили, что обеспечивают ремонт автомобилей оригинальными запчастями согласно договорённости с Renault.