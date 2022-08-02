Будет ли в России деноминация рубля Эксперты рассказали, стоит ли россиянам ждать «обнуления» нацвалюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в очередной раз заговорили о возможной деноминации. Но Центробанк эти слухи развеял. Зампредседателя ЦБ Сергей Белов заявил, что для деноминации в стране нет экономических предпосылок: «Даже не стоит это обсуждать». Но все ли так однозначно? NEWS.ru разбирался, возможна ли в России такая денежная реформа в ближайшем будущем.

Что такое деноминация

Деноминацию часто путают с девальвацией или связывают с дефолтом. Однако в отличие от девальвации, деноминация не подразумевает реального изменения стоимости валюты. Если девальвация — уменьшение рыночной цены национальной валюты по отношению к иностранным, то деноминация — изменение номинальной стоимости денежных знаков, ценность валюты при этом сохраняется.

Говоря проще, при деноминации старые денежные купюры заменяются на новые, но только с меньшим номиналом. К примеру 100 тыс. руб. превращаются просто в 100 руб. Но на эту сумму можно купить тот же набор товаров, что и на прежние 100 тыс.

Предпосылки для девальвации

Девальвация.

Гиперинфляция (рост потребительских цен на 50–100% в год и более).

Неудобство в расчетах деньгами с большим количеством нулей.

Большая денежная масса в обороте.

Необходимость борьбы с теневой экономикой. Если средства не будут задекларированы, их сложно будет поменять на новые деньги. Кроме того, деноминация позволяет изъять из обращения фальшивые купюры.

Что ждет кредиты и вклады при деноминации

Размер кредитов и вкладов при деноминации пересчитывается автоматом, исходя из коэффициента деноминации. Ни кредиторы, ни вкладчики своих вложений не теряют.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В сумме займа «урезается» столько же нулей, сколько на самих банкнотах. Процедура никак не отражается ни на ежемесячных выплатах, ни на сумме, ни на условиях займа. Покупательская способность сбережений остается той же. Фактически меняются лишь единицы измерений.

Но есть у деноминации минус. Если провести ее неаккуратно, она может вызвать панику населения — люди начнут активно скупать товары, на них поднимут цены, и в итоге страна получит инфляцию.

Последние денежные реформы

В новейшей истории России деноминация проводилась только в 1998 году — купюры заменили по коэффициенту 1000:1 после периода гиперинфляции 1990-х. Тогда инфляция измерялась сотнями, а конкретно в 1992 году — тысячами процентов за год. Старые купюры обменивались на новые до конца 2002 года.

Реформа совпала по времени с кризисом — дефолтом и последующим обвалом рынков в 1998 году. Вот почему деноминация вызывает негативные ассоциации.

Куда более неприятной была «павловская» денежная реформа еще советского периода — января — апреля 1991 года. Тогда 50- и 100-рублевые купюры образца 1961 года обменивались на новые.

По сути это была конфискационная реформа (сама деноминация как таковая не проводилась), которая должна была избавить страну от «лишней» наличности. Старые денежные банкноты необходимо было обменять на новые (того же достоинства) за три дня, и обмен был ограничен лимитом в 1 тыс. руб. на человека.

Стоит ли опасаться деноминации

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, солидарны с Центробанком, полагая, что экономические предпосылки для деноминации в России отсутствуют.

Для реформы нет главного условия — гиперинфляции, которая по году составляет 50–100% и более (максимальное значение достигло в апреле 17,8% в годовом выражении), говорит основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

Ситуация намного более стабильна и не идет ни в какое сравнение ни с эпохой рыночных перемен в РФ, ни с периодом «мешков с зарплатой» в Германии после Первой мировой войны, ни с ситуацией в современной Венесуэле, где инфляция давно составляет более 1000% в год (в 2018-м она превысила 130 000%. — NEWS.ru), — рассказывает эксперт.

В условиях небольшой двузначной инфляции и однозначной инфляции прошлых лет никаких оснований для деноминации действительно нет, соглашается руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Пик текущей инфляции в этом году отмечался на фоне обвала курса рубля из-за санкций. Однако сейчас мы наблюдаем дефляцию (обратный процесс. — NEWS.ru), окрепший рубль и снижение инфляционных ожиданий, — объясняет Беленькая.

В 2022 году Россия проходит через серьезные политические события, однако текущая ситуация очень далека от масштаба событий и потрясений прошлых периодов, говорит аналитик TeleTrade Алексей Федоров.